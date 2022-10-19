في الظهور الأول.. سامسون أكينيولا يسجل لـ الزمالك أمام سموحة

سجّل سامسون أكينيولا وافد الزمالك الجديد في فوز الفريق أمام سموحة في الجولة الأولى في الدوري المصري.

وفاز الزمالك بهدفين مقابل لا شيء سجلهما شريف رضا مدافع سموحة بالخطأ في مرماه وسامسون أكينيولا.

وشارك سامسون بديلا في الشوط الثاني بدلا من سيف الدين الجزيري عند الدقيقة 75.

ونجح سامسون في استغلال خطأ دفاعي واستخلص الكرة ليسجل أولى أهدافه بعد مشاركته بـ 15 دقيقة فقط.

وكان سامسون انضم إلى الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية قادما من الدوري الفنزولي.

ووقّع المهاجم البالغ 22 عاما على عقد مع الفريق الأبيض حتى صيف 2025.

ولم يشارك سامسون مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا حتى الآن نظرا لأنه لم يقيد بعد في القائمة الإفريقية.

وحصد الزمالك أول ثلاث نقاط في حملة الدفاع عن اللقب بعد الفوز أمام سموحة.

ويواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا الأحد المقبل 23 أكتوبر في السادسة مساء.