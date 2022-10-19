مؤتمر العشري: الأفضلية كانت لـ سموحة أمام الزمالك.. وسعيد جدا بأداء الفريق

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 21:42

كتب : FilGoal

طارق العشري - سموحة

أشاد طارق العشري المدير الفني لفريق سموحة بأداء لاعبيه أمام الزمالك رغم الخسارة.

وخسر سموحة أمام الزمالك بهدفين دون مقابل في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

وقال طارق العشري في المؤتمر الصحفي: "الأفضلية اليوم كانت لنادي سموحة، أين زيزو وأين الجزيري؟ لم تظهر خطورتهم اليوم".

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وأضاف "إذا استثمرنا الفرصتين المحققتين كنا سنتقدم بهدفين دون مقابل".

وتابع العشري "في المقابل لم يكن هناك أي تهديد للزمالك على مرمى الهاني سليمان".

وعن تفوق سموحة في البداية أوضح "حتى لا يتم ظلم فيريرا، هو ثبت تشكيله الذي حصد به الدوري، كنا الأفضل في 75% من المباراة بسبب إغلاق المساحات ولكنه كثف هجومه في النهاية مع تراجعنا بدنيا".

وشدد "في مواجهات الأهلي والزمالك تكون فرصك قليلة، لذلك إن لم تستغلها بالشكل الأمثل

واختتم طارق العشري تصريحاته "راض جدا جدا عن أداء الفريق، كل الأسماء الموجودة حاليا طلبت بالتعاقد معها وذلك الأداء في بداية الموسم أمر رائع ونتمنى أن نواصل التطور".

ويستضيف سموحة فريق البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة الثانية يوم الثلاثاء.

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