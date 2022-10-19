خبر في الجول – منتخب مصر يواجه الكويت وديا بدون المحترفين

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 20:48

كتب : بسام أبو بكر

روي فيتوريا - مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة ليبيريا

يلتقي منتخب مصر وديا مع نظيره الكويتي وديا بدون المحترفين في شهر نوفمبر المقبل.

وعلم FilGoal.com أن اللقاء بين المنتخبين سيقام يوم 13 نوفمبر المقبل في الكويت قبل مواجهة بلجيكا يوم 18 من نفس الشهر.

إقامة المباراة يوم 13 نوفمبر المقبل ستكون قبل بداية التوقف الدولي من فيفا، وهو ما تم تحديده عن طريق روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر.

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وصمم المدرب البرتغالي إقامة المباراة يوم 13 بدون المحترفين، حتى لا يتعرض لاعبي المنتخب للإرهاق إذا أقيمت المباراة يوم 15 قبل لقاء بلجيكا.

وخاض منتخب مصر مباراتين وديتين أمام كل من النيجر وليبيريا في التوقف الدولي الأخيرة في ظهور فيتوريا الأول.

وحقق منتخب مصر الفوز في المباراتين بنفس النتيجة 3-0.

وسبق أن التقى منتخب مصر مع نظيره الكويتي في 15 مباراة سابقة، حقق الفراعنة الفوز في 6 والكويت الفوز في 1 وتعادلا في 8 مباريات.

المباراة الأخيرة بين المنتخبين جاءت في إطار استعدادات منتخب مصر لكأس العالم 2018 وانتهت بالتعادل 1-1 بينهما.

منتخب مصر الكويت
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