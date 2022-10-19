إل باييس: مبابي يشترط رحيل نيمار للاستمرار مع باريس سان جيرمان

تزداد العلاقة بين كيليان مبابي ونيمار ثنائي هجوم باريس سان جيرمان توترا خلال الفترة الجارية.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان نيمار النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

بحسب صحيفة "إل باييس" أن المهاجم الفرنسي اشترط استمراره في الكيان الباريسي حتى عام 2025 برحيل نيمار من الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن مبابي يرى أن تصرفات نيمار غير الانضباطية تؤثر سلبًا على النادي ومشروع الفريق.

وكان الأمر قد بدأ منذ أسابيع بعدما زعمت بعض التقارير عن وجود خلافات بين نيمار ومبابي على هوية مسدد ركلات الترجيح في الفريق.

وظهر ذلك في لقاء مونبلييه في الجولة الثانية عندما أضاع مبابي ركلة جزاء واُحتسبت أخرى للفريق أراد تسديدها، ولكن نيمار هو من قام بالأمر.

الغضب بدا حينها على مبابي واضطر عددا من ممثلي الفريق من بينهم ناصر الخليفي رئيس النادي الحديث عن الأمر وتوضيح أنها مجرد شائعات.

وخرج كريستوف جالتييه، المدير الفني لـ باريس سان جيرمان وأوضح أنّ مبابي هو مسدد ركلة الترجيح الأول في الفريق.