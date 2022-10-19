منافس الأهلي - بنفيكا يكتسح مضر في كأس العالم لأندية اليد قبل مواجهة الأحمر المرتقبة

تغلب بنفيكا على مضر السعودي ضمن مباريات دور المجموعات من كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وفاز الفريق البرتغالي بنتيجة 39-27 على نظيره السعودي، قبل المواجهة الحاسمة بين الأهلي وبنفيكا.

وتستضيف مدينة الدمام السعودية منافسات البطولة حتى يوم 23 من شهر أكتوبر الجاري.

ويلعب الأهلي أمام بنفيكا في الرابعة إلا ربع من مساء غدا الخميس في ختام دور المجموعات

ويتأهل الفائز مباشرة إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتقام البطولة لأول مرة بمشاركة 12 فريقا.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز من أجل حسم تأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي للمرة الثالثة في تاريخه، وكانت مشاركته في2007 وحقق الفريق الميدالية الفضية والمركز الثاني وهو أفضل ترتيب لفريق إفريقي.

تقام مباريات نصف النهائي يوم السبت 22 أكتوبر وأيضا مباريات المراكز الترتيبية.

وتختتم منافسات كأس العالم للأندية يوم الأحد 23 من شهر أكتوبر الجاري.