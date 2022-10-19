مؤتمر جاريدو: انتظرت الهدف من جانبنا لكن الأهلي من سجّل

أعرب خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لـ الإسماعيلي عن سعادته بأداء اللاعبين أمام الأهلي مشددا على قدرة الفريق للتحسن الفترة المقبلة.

وخسر الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء أمام الأهلي سجله شادي حسين في أولى جولات الدوري المصري الممتاز.

وقال جارديو في المؤتمر الصحفي: "قدمنا مباراة كبيرة ولعبنا بشكل جيد، الأهلي كان جاهزا بدنيا لأنه لعب في دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "نحن أتينا للتو من مرحلة التحضير ورغم ذلك قدمنا مباراة كبيرة وجيدة للغاية".

وأردف "الإدارة قامت بتدعيمات قوية للفريق ليظهر بالشكل الذي كان عليه اليوم، وكان لدينا الكثير من الفرص للفوز، انتظرت هدفنا لكن في النهاية جاء من جانب الأهلي".

وأكمل "هكذا تكون المباريات دائما بين الأهلي والإسماعيلي، وعلى جميع اللاعبين أن تكون رأسهم مرفوعة لما قدموه من مستوى مميز اليوم".

وأتم برسالة إلى الجماهير "عليهم أن يكونوا خلف اللاعبين لأن ذلك يعطينا دفعة معنوية الفترة المقبلة".

وحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في بداية حملة مارسيل كولر في الدوري المصري الممتاز.