الدرجة الثانية - نقل مباراة السكة الحديد والعبور إلى ملعب آخر

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 20:24

كتب : رضا السنباطي

أحمد شرويدة - رضا الويشي - السكة الحديد

تقرر نقل مباراة السكة الحديد أمام العبور في مجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية إلى استاد البلاستيك.

وتلقى نادي السكة الحديد خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يٌفيد بنقل مباراته المقبلة أمام نظيره العبور إلى استاد البلاستيك.

ورفض الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة المباراة على ملعب نادي العبور لعدم حصول الأخير على الموافقات الأمنية لاستضافة مبارياته في القسم الثاني هذا الموسم حتى الآن.

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وقال حمادة الدالي المدير الإداري بنادي السكة الحديد إن اتحاد الكرة أرسل لكلا الناديين بإقامة المباراة على ملعب البلاستيك المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من مجموعة القاهرة لدوري القسم الثاني.

وحقق نادي السكة الحديد الفوز في مباراة الجولة الأولى أمام مستقبل وطن سبورت بهدفين مقابل هدف.

فيما انتصر العبور على وادي دجلة بهدف نظيف.

السكة الحديد العبور الدرجة الثانية مجموعة القاهرة
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