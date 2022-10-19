الإصابة في الركبة.. الونش يغادر مباراة الزمالك وسموحة مصابا
الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 19:40
كتب : FilGoal
غادر محمود حمدي "الونش" مدافع نادي الزمالك مباراة فريقه أمام سموحة بسبب الإصابة.
ويلعب الزمالك ضد سموحة ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري على ملعب المقاولون العرب.
وعلم FilGoal.com أن اللاعب غادر أثناء المباراة إلى المستشفى، ويجري على أشعة في الركبة.
وسيحدد الجهاز الطبي موقف اللاعب لاحقا.
وتعرض الونش للإصابة في الدقيقة 27 بعد محاولته منع إليا سيلا لاعب سموحة من التسديد.
وأجرى جوسوالدو فيريرا مدرب الزمالك تبديلا بخروج الونش ودخول التونسي حمزة المثلوثي.
الونش شارك في مواجهة سموحة بعد غيابه عن مباراتي فلامبو البوروندي ضمن دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بسبب معاناته من إصابة عضلية.
ويلعب الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية من الدوري.
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