تشكيل ريال مدريد – لونين في حراسة المرمى.. وبنزيمة يقود الهجوم أمام إلتشي
الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 19:36
كتب : FilGoal
يواصل الأوكراني أندري لونين حراسة مرمى ريال مدريد في غياب تيبو كورتوا، إذ سيواجه إلتشي في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.
ويقود كريم بنزيمة الفائز بالكرة الذهبية هجوم الملكي ويجاوره رودريجو وفينيسيوس جونيور.
وجاء تشكيل الملكي:
حراسة المرمى: أندري لونين
الدفاع: داني كاربخال – دافيد ألابا – إيدر ميليتاو – أنطونيو روديجير
الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي
الهجوم: رودريجو – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور
ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 25 نقطة من 9 مباريات بفارق 3 نقاط عن برشلونة.
وتفوق الميرينجي في اللقاء الأخير على برشلونة بنتيجة 3-1 في الكلاسيكو.
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