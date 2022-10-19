الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع أسوان.. القنوات الناقلة والمعلق
الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 19:23
كتب : FilGoal
يستعد الأهلي وأسوان لمواجهتهما في الأسبوع الثاني من الدوري المصري لموسم 2022-2023.
وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد ضمن الجولة الأولى من الدوري سجله شادي حسين.
فيما خسر أسوان على يد الاتحاد بهدف دون رد سجله النيجيري أوستن أموتو.
موعد المباراة والقناة الناقلة
تقام المباراة يوم الأحد 23 أكتوبر
ويبدأ اللقاء في تمام السابعة مساء
وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
ويستضيف الأهلي منافسه أسوان على ملعب الأهلي WE السلام.
ويعلق على المباراة حاتم بطيشة.
نرشح لكم
في خطاب رسمي.. مرتضى منصور يطلب توحيد أسعار تذاكر جماهير الزمالك بسعر مخفض محمد معروف حكما لمباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك قائمة سيراميكا - إيبوكا وأحمد ريان على رأس 20 لاعبا لمباراة الزمالك أحمد الغندور حكما لمباراة الأهلي وأسوان شادي الجيلاني يحصد شهادة تحليل الأداء من اتحاد المحللين المحترفين الإنجليزي رابطة الأندية تعلن ديانج أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري خبر في الجول - إصابة قوية لـ إبراهيما نداي وغيابه عن السوبر المصري قائمة الأهلي – عودة بيرسي تاو وياسر إبراهيم لمباراة أسوان