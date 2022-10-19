في مباراة عودة الهدافين الغائبين.. إنبي يفرض التعادل على بيراميدز

فرض إنبي التعادل الإيجابي على بيراميدز بنتيجة 1-1 في لقاء الفريقين ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري والتي أقيمت على ملعب بتروسبورت.

سجل هدف بيراميدز: مصطفى فتحي، فيما سجل هدف إنبي: رفيق كابو.

تعادل يحمل رقم 65 في الدوري المصري لـ بيراميدز من 209 مباراة.

والتعادل رقم 207 لإنبي في الدوري المصري من 551 مباراة في المسابقة.

وتقاسم كلا الفريقين نقطة اللقاء.

التشكيل

دفع تاكيس جونياس الموسم بالثنائي مصطفى فتحي ورمضان صبحي في التشكيل الأساسي.

وأبقى الثنائي عبد الله السعيد وإسلام عيسى على دكة البدلاء.

فيما قاد إريك ترواري ورفيق كابو وعماد ميهوب الثلاثي الجديد هجوم الفريق البترولي.

وصف المباراة

بدأت المباراة قوية، فتحصل رفيق كابو على بطاقة صفراء في الدقيقة الثانية بعد تدخل قوي على علي جبر في منتصف الملعب.

توقفت المباراة قليلا بسبب إصابة عماد ميهوب مهاجم إنبي المُعار من بيراميدز في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 20 مرر فخر الدين بن يوسف بينية متقنة في عمق دفاع إنبي إلى مصطفى فتحي الذي انفرد وسدد كرة أرضية بوجه القدم الخارجي في الشباك.

وسجل مصطفى فتحي في الدوري المصري بعد مرور 298 يوما على آخر اهدافه في المسابقة المحلية.

وجاء آخر أهداف مصطفى فتحي في الدوري في يوم 25 /12/ 2021 في شباك غزل المحلة حينما قاد الزمالك للفوز عليه بنتيجة 4-0 بالموسم المنصرم.

كاد محمود صابر أن يعزز تقدم بيراميدز بتسديدة مرت لخارج الملعب في الدقيقة 25.

تهديد إنبي الأول جاء برأسية محمد إسماعيل بعد عرضية علي فوزي مرت أعلى العارضة في الدقيقة 33.

بعد دقيقتين مرت رأسية علي جبر بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 38 تحصل أسامة جلال على بطاقة صفراء بسبب الاعتراض على قرارات الحكم محمود البنا.

وأهدر مصطفى فتحي فرصة الهدف الثاني له ولبيراميدز بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن بعد توغل من الجهة اليمنى في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

الشوط الثاني بدأ هادئا وكاد مصطفى فتحي أن يسجل الثاني لكن منعها القائم الأيمن ثم أمسك بها عبد العزيز البلعوطي بيده في الدقيقة 55.

وسجل إنبي هدف التعادل مستغلا خطأّ دفاعيا، محمد حمدي مرر الكرة قصيرة لحارسه أحمد الشناوي في الدقيقة 59، وخطفها كابو وراوغ الحارس وأسكنها في الشباك بسهولة.

هدف هو الأول للتونسي في الدوري المصري منذ 516 يوما منذ أن سجل في شباك وادي دجلة بقميص سموحة.

وهدفه الحادي عشر في الدوري ليصبح خامس أفضل هداف تونسي في الدوري بعد سيف الدين الجزيري وعلي معلول وفخر الدين بن يوسف وفرجاني ساسي.

مع مرور ساعة من بداية اللقاء شارك عبد الله السعيد بدلا من محمود صابر.

وكاد في الدقيقة 72 أن يسجل السعيد هدف التقدم بتسديدة ارتدت من الدفاع.

التغييرات في الدقائق الأخيرة للفريقين لم تُحدث أي فارق لينتهي اللقاء بالتعادل.