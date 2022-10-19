للموسم الثاني على التوالي.. الطرد الأول في الدوري من نصيب الأهلي
الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 19:04
كتب : FilGoal
تعرض طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي للبطاقة الحمراء الأولى لموسم 2022-2023 من مسابقة الدوري.
وحصل طاهر على البطاقة الحمراء المباشرة بعد تدخله القوي من الخلف على محمد هاشم مدافع الإسماعيلي.
وأشهر محمد عادل حكم مباراة الإسماعيلي والأهلي البطاقة الحمراء في وجه طاهر محمد طاهر في الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة.
وبات الأهلي صاحب البطاقة الحمراء الأولى في الدوري للموسم الثاني على التوالي، بعدما تعرض المالي آليو ديانج في مواجهة الإسماعيلي أيضا في انطلاقة الموسم المنصرم.
وفاز الأهلي على الإسماعيلي بهدف دون رد سجله شادي حسين ضمن الجولة الأولى من الدوري.
وتأكد غياب طاهر محمد طاهر عنه مواجهة الأهلي ضد أسوان يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية من المسابقة.
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