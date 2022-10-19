بعد 3 دقائق من مشاركته.. شادي حسين يسجل في ظهوره الأول مع الأهلي في الدوري
الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 18:42
كتب : FilGoal
افتتح شادي حسين مهاجم الأهلي الجديد أهدافه مع الفريق في ظهوره الأول في الدوري بالقميص الأحمر.
ونجح شادي حسين في تسجيل هدفا بعد مشاركته بـ 3 دقائق فقط مع الأهلي.
وشارك شادي كبديل في الدقيقة 70 بدلا من محمد شريف.
وسجل شادي هدف الأهلي أمام الإسماعيلي في الدقيقة 73 بعد عرضية أرضية من كريم فؤاد داخل منطقة الجزاء.
وشارك وافد الأهلي الجديد في مباراتي اتحاد المنستير التونسي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا كبديل بإجمالي 81 دقيقة دون تسجيل أهداف.
وكانت آخر أهداف شادي حسين في الدوري، كانت الموسم الماضي مع سيراميكا كليوباترا في الجولة 31.
وسجل وقتها شادي هدفا أمام فيوتشر في تعادل فريقه السابق بهدف لكل منهما.
ونجح شادي في الموسم الماضي في تسجيل عشرة أهداف في مسابقة الدوري وصناعة هدف واحد.
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