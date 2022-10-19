بعد 3 دقائق من مشاركته.. شادي حسين يسجل في ظهوره الأول مع الأهلي في الدوري

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 18:42

كتب : FilGoal

شادي حسين - الأهلي ضد الإسماعيلي

افتتح شادي حسين مهاجم الأهلي الجديد أهدافه مع الفريق في ظهوره الأول في الدوري بالقميص الأحمر.

شادي حسين

النادي : الأهلي

الأهلي

ونجح شادي حسين في تسجيل هدفا بعد مشاركته بـ 3 دقائق فقط مع الأهلي.

وشارك شادي كبديل في الدقيقة 70 بدلا من محمد شريف.

أخبار متعلقة:
تشكيل الإسماعيلي - النقاز ومحسن ضمن 4 صفقات تبدأ.. وباسم يقود الهجوم أمام الأهلي تشكيل الأهلي - سافيو يظهر في الدوري لأول مرة.. ومتولي يجاور عبد المنعم في الدفاع خبر في الجول - 14 طلبا لشركة الكرة من مجلس إدارة الأهلي قبل تسلم مهامها عبد ربه: مواجهة الأهلي في بداية الدوري سلاح ذو حدين

وسجل شادي هدف الأهلي أمام الإسماعيلي في الدقيقة 73 بعد عرضية أرضية من كريم فؤاد داخل منطقة الجزاء.

وشارك وافد الأهلي الجديد في مباراتي اتحاد المنستير التونسي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا كبديل بإجمالي 81 دقيقة دون تسجيل أهداف.

وكانت آخر أهداف شادي حسين في الدوري، كانت الموسم الماضي مع سيراميكا كليوباترا في الجولة 31.

وسجل وقتها شادي هدفا أمام فيوتشر في تعادل فريقه السابق بهدف لكل منهما.

ونجح شادي في الموسم الماضي في تسجيل عشرة أهداف في مسابقة الدوري وصناعة هدف واحد.

الدوري المصري الأهلي شادي حسين
نرشح لكم
أكرم توفيق رجل مباراة الإسماعيلي والأهلي في مباراة عودة الهدافين الغائبين.. إنبي يفرض التعادل على بيراميدز للموسم الثاني على التوالي.. الطرد الأول في الدوري من نصيب الأهلي هدف شادي الأول يكسر صمود الإسماعيلي ويقود الأهلي للفوز في افتتاح الدوري مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) سموحة.. تهديد أول من الضيوف تشكيل سموحة - حسين فيصل أساسي و صديق أوجولا يقود الهجوم أمام الزمالك تشكيل الزمالك - صفقتان جديدتان أمام سموحة.. وعاشور والمثلوثي على دكة البدلاء بعد 298 يوما… مصطفى فتحي يسجل في الدوري بقميص بيراميدز
أخر الأخبار
أكرم توفيق رجل مباراة الإسماعيلي والأهلي 12 دقيقة | الكرة المصرية
في مباراة عودة الهدافين الغائبين.. إنبي يفرض التعادل على بيراميدز 12 دقيقة | الكرة المصرية
للموسم الثاني على التوالي.. الطرد الأول في الدوري من نصيب الأهلي 18 دقيقة | الكرة المصرية
هدف شادي الأول يكسر صمود الإسماعيلي ويقود الأهلي للفوز في افتتاح الدوري 25 دقيقة | الكرة المصرية
بعد 3 دقائق من مشاركته.. شادي حسين يسجل في ظهوره الأول مع الأهلي في الدوري 40 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي: ضربة موجعة لـ ميلان.. إصابة ماينيان تجدد 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة الثانية 52 دقيقة | الدرجة الثانية
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) سموحة.. تهديد أول من الضيوف 52 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي 4 تعرف على التصنيف النهائي لفرق مجموعات إفريقيا.. قمة محتملة بين الأهلي والزمالك