سكاي: ضربة موجعة لـ ميلان.. إصابة ماينيان تجدد

تجددت إصابة الفرنسي مايك ماينيان حارس مرمى ميلان الإيطالي.

وتلقى ميلان ضربة موجهعة بحسب شبكة "سكاي" الإيطالية فأن الحارس توقف مجددا في التدريبات بسبب معاناته من مشكلة في الساق.

وسيجري الحارس كشوفات جديدة لتحديد موقفه من العودة للتدريبات.

وتعرض ماينيان للإصابة أثناء مباراة فرنسا والنمسا في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية 2021.

وبحسب التقارير آنذاك فأن الحارس الفرنسي أصيب في الساق وسيغيب لمدة تتراوح ربما تصل لشهر.

ويحرس مرمى ميلان حاليا، الروماني تشيبريان تاتاروشانو في ظل غياب الفرنسي.

وسبق أن أصيب ماينيان الموسم الماضي أيضا وعوضه الروماني في أكثر من مباراة حتى عودته.

الحارس الفرنسي خاض مع ميلان 48 مباراة استقبل 42 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 21 بجميع المسابقات.