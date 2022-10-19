الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة الثانية

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 18:31

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - بحري

تصدر الأولمبي ترتيب مجموعة بحري في الدرجة الثانية بعد إقامة مباريات اليوم من المسابقة.

أقيمت اليوم 7 مباريات، بعد تأجيل لقاء طنطا والمصري بالسلوم لمدة 24 ساعة.

وجاءت نتائج الجولة الثانية من مجموعة بحري:

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فيما جاء الترتيب:

مجموعة بحري الدرجة الثانية
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