الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة الثانية
الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 18:31
كتب : رضا السنباطي
تصدر الأولمبي ترتيب مجموعة بحري في الدرجة الثانية بعد إقامة مباريات اليوم من المسابقة.
أقيمت اليوم 7 مباريات، بعد تأجيل لقاء طنطا والمصري بالسلوم لمدة 24 ساعة.
وجاءت نتائج الجولة الثانية من مجموعة بحري:
🔴 نتائج الجولة الثانية من مباريات دوري الدرجة الثانية المصري (مجموعة بحري) pic.twitter.com/iP1Cu3NRgH— FilGoal (@FilGoal) October 19, 2022
فيما جاء الترتيب:
🔴 الأولمبي يتصدر ترتيب مجموعة بحري في الدرجة الثانية
تعرف على جدول الترتيب pic.twitter.com/aQK14pP49C— FilGoal (@FilGoal) October 19, 2022
نرشح لكم
الدرجة الثانية – الإقالة الأولى.. كهرباء الإسماعيلية يعلن رحيل مدربه الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الجولة الثانية الدرجة الثانية – التعادل السلبي يحسم 3 مباريات في القاهرة.. وسلطان يقود زد للصدارة مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21-10-2022 والقنوات الناقلة.. يوفنتوس وسان جيرمان وقمة برتغالية الدرجة الثانية – لافيينا يتصدر وانتصار الجونة الدرجة الثانية - نقل مباراة السكة الحديد والعبور إلى ملعب آخر الدرجة الثانية - الأولمبي في صدارة بحري.. وشريف أشرف يقود أبو قير للأسمدة للفوز الأول بسبب الأهلي والإسماعيلي.. تأجيل مباراة في الدرجة الثانية