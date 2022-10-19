الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة الثانية

تصدر الأولمبي ترتيب مجموعة بحري في الدرجة الثانية بعد إقامة مباريات اليوم من المسابقة.

أقيمت اليوم 7 مباريات، بعد تأجيل لقاء طنطا والمصري بالسلوم لمدة 24 ساعة.

وجاءت نتائج الجولة الثانية من مجموعة بحري:

🔴 نتائج الجولة الثانية من مباريات دوري الدرجة الثانية المصري (مجموعة بحري) pic.twitter.com/iP1Cu3NRgH — FilGoal (@FilGoal) October 19, 2022

فيما جاء الترتيب: