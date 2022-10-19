تشكيل سموحة - حسين فيصل أساسي و صديق أوجولا يقود الهجوم أمام الزمالك

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 18:11

كتب : هاني العوضي

طارق العشري - الزمالك - حرس الحدود

يقود النيجيري صديق أوجولا هجوم نادي سموحة خلال المواجهة المرتقبة أمام الزمالك.

ويلعب سموحة ضد الزمالك على ملعب المقاولون العرب ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

وعاد صديق أوجولا إلى تشكيل سموحة بعد انتهاء أزمته مع الفريق نهاية الموسم الماضي، والتي غاب على إثرها عن آخر 4 مباريات من المسابقة.

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كما يعول طارق العشري المدير الفني لنادي سموحة على حسين فيصل في خط وسط الفريق السكندري.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حارس: الهاني سليمان

خط الدفاع: شريف رضا – أحمد حكم– أحمد شوشة - خالد عبد الفتاح

الوسط: اليا سيلا – محمد نادي – أحمد مصطفى – حسين فيصل

الهجوم: صديق أوجولا - دوكو دودو

الزمالك سموحة
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