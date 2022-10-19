تشكيل الزمالك - صفقتان جديدتان أمام سموحة.. وعاشور والمثلوثي على دكة البدلاء
الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 17:59
كتب : FilGoal
يبدأ الزمالك تشكيله الأساسي أمام سموحة بصفقتين جديدتين ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري.
ويستضيف الزمالك فريق سموحة على ملعب المقاولون العرب.
ويتواجد الثنائي زكريا الوردي وعمر جابر في التشكيل الأساسي.
ويجلس إمام عاشور وشيكابالا وسامسون أكينولا ومصطفى الزناري على دكة البدلاء.
وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:
حارس المرمى: محمد عواد
الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.
الوسط: زكريا الوردي - محمد أشرف روقا - أحمد سيد زيزو - سيد عبد الله
الهجوم: سيف الجزيري
دكة البدلاء: محمد صبحي - مصطفى الزناري - محمد عبد الشافي - حمزة المثلوثي - إمام عاشور - يوسف أوباما - شيكابالا - يوسف نبيه - سامسون أكينولا.
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