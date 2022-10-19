تشكيل الزمالك - صفقتان جديدتان أمام سموحة.. وعاشور والمثلوثي على دكة البدلاء

أكرم توفيق رجل مباراة الإسماعيلي والأهلي

في مباراة عودة الهدافين الغائبين.. إنبي يفرض التعادل على بيراميدز

للموسم الثاني على التوالي.. الطرد الأول في الدوري من نصيب الأهلي

هدف شادي الأول يكسر صمود الإسماعيلي ويقود الأهلي للفوز في افتتاح الدوري

بعد 3 دقائق من مشاركته.. شادي حسين يسجل في ظهوره الأول مع الأهلي في الدوري

مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) سموحة.. تهديد أول من الضيوف

تشكيل سموحة - حسين فيصل أساسي و صديق أوجولا يقود الهجوم أمام الزمالك

بعد 298 يوما… مصطفى فتحي يسجل في الدوري بقميص بيراميدز