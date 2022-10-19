بعد 298 يوما… مصطفى فتحي يسجل في الدوري بقميص بيراميدز

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 17:53

كتب : محمود حمدي

مصطفى فتحي

سجل مصطفى فتحي أول أهدافه بقميص نادي بيراميدز في مسابقة الدوري.

وانضم فتحي لصفوف بيراميدز معارا من التعاون السعودي حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء.

وأحرز مصطفى فتحي الهدف الأول لبيراميدز في شباك إنبي عند الدقيقة 20 من المباراة المقامة ضمن الجولة الأولى من الدوري.

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وسدد فتحي تسديدة متقنة هزت شباك عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي بعدما استلم تمريرة فخر الدين بن يوسف.

وسجل مصطفى فتحي في الدوري المصري بعد مرور 298 يوما على آخر اهدافه في المسابقة المحلية.

وجاء آخر أهداف مصطفى فتحي في الدوري في يوم 25 /12/ 2021 في شباك غزل المحلة حينما قاد الزمالك للفوز عليه بنتيجة 4-0 بالموسم المنصرم.

وانتقل مصطفى فتحي لصفوف التعاون في يناير الماضي قبل أن يعود للدوري من بوابة بيراميدز هذا الموسم.

يذكر أن فتحي سجل مع بيراميدز في مباراته الأولى بقميص الفريق أمام هلال الساحل بذهاب دور الـ32 من كأس الكونفيدرالية.

بيراميدز مصطفى فتحي إنبي
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