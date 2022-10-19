كرة يد - الثلاثي المصري يقود الخليج للفوز على جامعة سيدني في سوبر جلوب.. والأحمر الأفضل

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 17:49

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - الخليج السعودي

حقق الخليج السعودي أول انتصاراته في منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بعد التغلب على جامعة سيدني.

وتغلب الخليج السعودي على جامعة سيدني بنتيجة 35-21 في ثاني أيام بطولة العالم للأندية.

ويلعب الثلاثي المصري أحمد الأحمر وكريم هنداوي وحسن قداح ضمن صفوف الخليج.

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وحصل أحمد الأحمر على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تسجيله خمسة أهداف.

وتساوى الخليج في النقاط مع ماجديبورج الألماني حامل لقب النسخة الأخيرة بعد فوز كل منهما على جامعة سيدنيز

ويلعب الخليج أمام ماجديبورج غدا الخميس لحسم صدارة المجموعة والتأهل إلى نصف النهائي.

ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الأربعة إلى نصف النهائي مباشرة بينما المركز الثاني يلعب على ترتيب المراكز من الخامس إلى الثامن.

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ويشارك الأهلي المصري في منافسات البطولة ممثلا لإفريقيا، وتغلب الأحمر على مضر السعودي في الافتتاح.

ويلعب الأهلي مساء غدا الخميس في ختام دور المجموعات أمام بنفيكا لحسم الصدارة والمتأهل إلى نصف النهائي.

ونجح الترجي في مباريات اليوم التغلب على مينيستروس المكسيكي بنتيجة 46-21، بينما تذيل الكويت الكويتي الترتيب بعد الخسارة أمام كيلسي البولندي 47-26.

كرة يد كأس العالم للأندية الخليج أحمد الأحمر
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