الدرجة الثانية - الأولمبي في صدارة بحري.. وشريف أشرف يقود أبو قير للأسمدة للفوز الأول

انفرد الأولمبي بصدارة مجموعة بحري من دوري الدرجة الثانية، وقاد شريف أشرف مهاجم الأهلي والزمالك السابق فريقه أبو قير للأسمدة للفوز الأول في الموسم.

أقيمت اليوم 7 مباريات، بعد تأجيل لقاء طنطا والمصري بالسلوم لمدة 24 ساعة.

وفاز الأولمبي خارج قواعده على الحمام بنتيجة 2-0 بفضل ثنائية أدهم عريف وحسام أبو المعاطي.

وتصدر الأولمبي الترتيب منفردا برصيد 6 نقاط عقب أول جولتين.

وانتصر بروكسي على المجد بنتيجة 3-0 عن طريق محمد أشرف وكامل أحمد وحسن موسى.

وحسم التعادل بنتيجة 2-2 لقاء جمهورية شبين ودكرنس، سجل ثنائية شبين، مؤمن محسن، فيما سجل محمد رمضان وعلي شوقي لدكرنس.

وانتهى لقاء نبروة والهلال بالتعادل السلبي، وبنفس النتيجة مباراة المنصورة وسبورتنج.

وحقق بلدية المحلة أكبر انتصار في الموسم الجاري بالفوز بنتيجة 4-1 على كفر الشيخ.

سجل لكفر الشيخ، محمد يوسف، فيما جاءت أهداف البلدية عن طريق: السيد أبو أمنة وأحمد الشامي ووحيد محسن من ركلة جزاء وفيبو.

وتفوق أبو قير للأسمدة على بايونيرز بنتيجة 2-0 عن طريق شريف أشرف وإبراهيم رخا.