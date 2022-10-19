صدمة للاتسيو.. إيموبيلي يغيب حتى نهاية العام

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 16:58

كتب : FilGoal

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو - شتورم جراتس

من المتوقع أن يغيب تشيرو إيموبيلي هداف لاتسيو عن صفوف فريقه حتى نهاية عام 2022 بسبب الإصابة.

إيموبيلي خرج من مباراة فريقه أمام أودينيزي يوم الأحد الماضي عقب مرور نصف ساعة بسبب الإصابة.

وأفاد نادي لاتسيو في بيان: "إيموبيلي تعرض لإصابة في عضلة الفخذ الأيسر".

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وأضاف "بدأ اللاعب بالفعل مرحلة العلاج، على أن يتم تقييم حالته يوميا، من أجل معرفة وقت عودته للملاعب".

ولم يذكر النادي الإيطالي فترة غياب هدافه عن الملاعب.

غير أن العديد من التقارير الإيطالية أوضحت أن إيموبيلي سيغيب عن باقي مباريات لاتسيو في 2022.

ويحتل لاتسيو المركز الخامس حاليا في جدول الدوري الإيطالي، ويسعى للمنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

إيموبيلي هو هداف الدوري الايطالي حاليا برصيد 6 أهداف، رفقة الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس والنمساوي ماركو أرناتوفيتش مهاجم بولونيا.

وسيستفيد مهاجم لاتسيو من توقف الدوري الإيطالي لمدة شهر ونصف، من منتصف نوفمبر المقبل حتى بداية العام الجديد، بسبب كأس العالم 2022.

وينطلق كأس العالم 2022 في قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

ويغيب منتخب الأتزوري عن المونديال الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط.

يذكر أن إيموبيلي وصل إلى الهدف رقم 188 إجمالًا في الدوري الإيطالي، ليحتل المركز التاسع في قائمة هدافي المسابقة عبر التاريخ، بالتساوي مع أليساندرو دل بييرو وألبيرتو جيلاردينو وجوزيبي سينيوري.

كما أصبح إيموبيلي أفضل هداف لـ لاتسيو في المسابقات الأوروبية برصيد 21 هدفا متفوقا على سيموني إنزاجي صاحب الـ 20 هدفا.

شيرو إيموبيلي لاتسيو
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