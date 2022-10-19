كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن مواعيد جديدة لموسم الرجال.. وتقديم موعد السوبر

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 16:47

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الاتحاد - نهائي دوري مرتبط سلة

كشف الاتحاد المصري لكرة السلة عن مواعيد جديدة لموسم الرجال.

وجاء قرار الاتحاد المصري بسبب تلقي خطابا من نظيره الإفريقي يفيد بتأجيل تصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا للمنتخبات.

وينطلق موسم الرجال بعد غد الجمعة بانطلاق تمهيدي الدورة المجمعة الأولى من مسابقة دوري المرتبط.

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أما مباراة كأس السوبر فمن المقرر أن تقام يوم 24 من شهر ديسمبر المقبل.

ويقام لقاء السوبر بين الأهلي بصفته حامل لقب بطولتي الدوري وكأس مصر أمام الاتحاد وصيف البطولتين.

وتقرر تأجيل منافسات التصفيات الإفريقية في نوفمبر بسبب تعارضها مع مباريات تصفيات بطولة إفريقيا BAL في نسختها الثالثة.

ويقام نهائي دوري المرتبط أيام 21 و23 من شهر نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى يوم 24 في حال الاحتياج إلى مباراة فاصلة.

بينما منافسات كأس مصر فتنطلق مباريات ثمن النهائي يوم 8 ديسمبر المقبل على أن تختتم بالنهائي يوم 19 أبريل المقبل.

وينطلق دوري السوبر يوم 16 ديسمبر بينما يقام النهائي أيام 6 و8 و10 و12 أبريل.

وتقام منافسات البطولة الإفريقية للأندية في 25 أبريل المقبل.

كرة سلة دوري المرتبط الدوري المصري كأس السوبر
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