بعد 4 أشهر من تعيينه.. شالكه يقيل مدربه

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 15:49

كتب : FilGoal

لاعبو شالكة يحتفلون بهدف جونجو كيني في مرمى يونيون برلين

أعلن نادي شالكه يوم الأربعاء إقالة مدربه فرانك كرامر من منصبه، بعدما تلقى الخسارة السادسة في المباريات الـ10 الأخيرة.

كان النادي الألماني قد قرر تعيين كرامر كمدرب جديد للفريق في يونيو الماضي، عقب عودته للدوري الألماني الممتاز.

وأفاد النادي في بيان: "أعفى نادي شالكه المدرب فرانك كرامر من مهامه يوم الأربعاء".

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وأضاف البيان "نود أن نشكره على مهنيته والتزامه ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

الإقالة جاءت عقب الخسارة الكبيرة على يد هوفنهايم بنتيجة 1-5 يوم الثلاثاء ضمن دور الـ32 من كأس ألمانيا.

ويحتل شالكه حاليا المركز قبل الأخير في جدول الدوري الألماني

في يونيو الماضي، وقع كرامر البالغ من العمر 50 عاما على عقد يربطه بشالكة لمدة عامين.

وأقيل كرامر في أبريل الماضي من قيادة أرمينيا بيليفيلد الذي هبط لاحقا إلى دوري الدرجة الثانية.

كرامر سبق له تدريب جرويتر فورث ودوسلدورف والمنتخب الألماني للشباب.

وغاب شالكه عن الدوري الألماني لمدة موسم واحد فقط، قبل أن يعود مرة أخرى.

وتوج شالكه أحد أعرق الأندية في كرة القدم الألمانية بلقب الدوري الألماني 7 مرات، لكن يعود لقبه الأخير إلى عام 1958.

شالكه فرانك كرامر
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