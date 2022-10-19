تشكيل الإسماعيلي - النقاز ومحسن ضمن 4 صفقات تبدأ.. وباسم يقود الهجوم أمام الأهلي

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 16:10

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الصور من حساب الإسماعيلي

يقود باسم مرسي هجوم الإسماعيلي الذي اختاره خوان كارلوس جاريدو مدرب الفريق لمواجهة الأهلي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب.

ويفتتح الإسماعيلي مبارياته في الدوري بمواجهة الاهلي في الجولة الأولى.

وشهد التشكيل ظهور 4 صفقات جديدة من التي أبرمها الإسماعيلي خلال فترة الاننتقالات الماضية.

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وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي

حارس: محمد فوزي.

الدفاع: حمدي النقاز - باهر المحمدي - محمد هاشم - أحمد محسن.

الوسط: محمد حسن - عمر الوحش.

أمامهما: عبد الرحمن مجدي - محمد بيومي - أحمد مدبولي.

الهجوم: باسم مرسي.

ويخوض الإسماعيلي مباراته الأولى تحت قيادة خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الجديد للفريق.

وجاء على مقاعد البدلاء

حارس: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: محمد دسوقي - إياد العسقلاني - مصطفى فارس.

الوسط: صالح جمعة - محمود الشبراوي - محمد الشامي.

الهجوم: حازم مرسي - عبد القادر كوليبالي.

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