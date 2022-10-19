تشكيل الأهلي - سافيو يظهر في الدوري لأول مرة.. ومتولي يجاور عبد المنعم في الدفاع

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 16:01

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد المنستيري - محمد الشناوي

أعلن مارسيل كولر مدرب الأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه الإسماعيلي بعد قليل.

ويفتتح الأهلي مبارياته في الدوري بمواجهة الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز على ملعب برج العرب.

وثبت كولر التشكيل للمباراة التالية على التوالي وسيخوض المباراة بنفس التشكيل الذي لعب أمام الاتحاد المنستيري.

أخبار متعلقة:
رقم مميز ينتظر صلاح أمام وست هام مهاجم تشيلسي السابق يطالب بإيقاف كلوب 10 مباريات لهذا السبب تألق هاردن غير كاف.. وكيري يتفوق على ليبرون في افتتاح الـ NBA تشافي: خلقنا فرصا أكثر من ريال مدريد.. وإذا لم أحصل على الألقاب سيأتي مدرب آخر

ويخوض كولر مباراته الأولى كمدرب للأهلي في الدوري بعد أن قاد الفريق في مباراتي اتحاد المنستير في دوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق - محمود متولي - محمد عبد المنعم - علي معلول.

الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي. أمامهما: طاهر محمد طاهر - برونو سافيو - أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمد شريف.

اكتب من جهة أخرى، يتواجد شادي حسين الوافد الجديد على دكة البدلاء للمباراة الثانية على التوالي. وجاءت دكة البدلاء كالتالي:

حارس: علي لطفي.

الدفاع: أيمن أشرف - كريم فؤاد - محمد هاني.

الوسط: حسين الشحات - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: حسام حسن - شادي حسين.

الأهلي الإسماعيلي الدوري المصري الممتاز فانتاسي الدوري المصري
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - إنبي (0) (0) بيراميدز.. بداية اللقاء مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) الأهلي.. إنذار لـ ديانج تشكيل الإسماعيلي - النقاز ومحسن ضمن 4 صفقات تبدأ.. وباسم يقود الهجوم أمام الأهلي التشكيل - مصطفى فتحي وصبحي في الهجوم.. وعماد ميهوب يقود إنبي المصري يعلن تشخيص إصابة حسن علي خبر في الجول - اتحاد الكرة ينهي أزمة مستحقات الحكام خبر في الجول - 14 طلبا لشركة الكرة من مجلس إدارة الأهلي قبل تسلم مهامها فيتوريا يحضر لقاء إنبي ضد بيراميدز ثم الزمالك أمام سموحة
أخر الأخبار
صدمة للاتسيو.. إيموبيلي يغيب حتى نهاية العام 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن مواعيد جديدة لموسم الرجال.. وتقديم موعد السوبر 20 دقيقة | كرة سلة
تين هاج للاعبيه: الخروج بشباك نظيفة قاعدة كل فريق ناجح 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - إنبي (0) (0) بيراميدز.. بداية اللقاء 41 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) الأهلي.. إنذار لـ ديانج 44 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الإسماعيلي - النقاز ومحسن ضمن 4 صفقات تبدأ.. وباسم يقود الهجوم أمام الأهلي 57 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - مصطفى فتحي وصبحي في الهجوم.. وعماد ميهوب يقود إنبي 57 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - سافيو يظهر في الدوري لأول مرة.. ومتولي يجاور عبد المنعم في الدفاع ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي 4 تعرف على التصنيف النهائي لفرق مجموعات إفريقيا.. قمة محتملة بين الأهلي والزمالك