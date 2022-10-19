تشكيل الأهلي - سافيو يظهر في الدوري لأول مرة.. ومتولي يجاور عبد المنعم في الدفاع

أعلن مارسيل كولر مدرب الأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه الإسماعيلي بعد قليل.

ويفتتح الأهلي مبارياته في الدوري بمواجهة الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز على ملعب برج العرب.

وثبت كولر التشكيل للمباراة التالية على التوالي وسيخوض المباراة بنفس التشكيل الذي لعب أمام الاتحاد المنستيري.

ويخوض كولر مباراته الأولى كمدرب للأهلي في الدوري بعد أن قاد الفريق في مباراتي اتحاد المنستير في دوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق - محمود متولي - محمد عبد المنعم - علي معلول.

الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي. أمامهما: طاهر محمد طاهر - برونو سافيو - أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمد شريف.

اكتب من جهة أخرى، يتواجد شادي حسين الوافد الجديد على دكة البدلاء للمباراة الثانية على التوالي. وجاءت دكة البدلاء كالتالي:

حارس: علي لطفي.

الدفاع: أيمن أشرف - كريم فؤاد - محمد هاني.

الوسط: حسين الشحات - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: حسام حسن - شادي حسين.