تألق هاردن غير كاف.. وكيري يتفوق على ليبرون في افتتاح الـ NBA

انطلقت اليوم منافسات الموسم الجديد لدوري كرة السلة الأمريكية NBA بمباراتين.

والتقى جولدن ستيت واريورز بقيادة المدرب ستيف كير والنجم ستيفن كيري بـ لوس أنجلوس ليكرز في وجود "الملك" ليبرون جيمس.

وحقق الواريورز الانتصار بنتيجة 123-109 في مباراة شهدت تألق ستيفين كيري الذي سجل 33 ونقطة واستعاد الكرة من تحت السلة في 6 مناسبات وصنع لزملائه 7 مرات كما استطاع قطع الكرة من الخصم 4 مرات.

ليبرون جيمس هو الآخر قدم مباراة كبيرة حيث سجل 31 نقطة واستعاد الكرة من تحت السلة في 14 مرة كما صنع لزملائه 8 مرات.

كيري وزملائه أبطال النسخة السابقة من البطولة استلموا الخواتم المرصعة بالماس في حفل أقيم قبل انطلاق المباراة بملعب تشايس سنتر في مدينة سان فرانسيسكو.

وفي المباراة الافتتاحية الأخرى استطاع بوسطن سلتيكس تحقيق الفوز على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بنتيجة 126-117.

وشهدت المباراة تألق الثنائي جايسون تايتوم وجايلين براون ليسجل كل منهما 35 نقطة ليقودا سلتيكس لتحقيق الانتصار الأول على سيكسرز.

فيما تألق نجم سيكسرز جيمس هاردن وكان أكثر اللاعبين تسجيلا للنقاط في المباراة بـ 35 نقطة بالتساوي مع ثنائي سلتيكس تايتوم وبراون.

وكان جولدن ستيت واريورز قد حقق لقب النسخة السابقة بفوزه على بوسطن سلتيكس في سلسلة النهائي بنتيجة 4-2