تألق هاردن غير كاف.. وكيري يتفوق على ليبرون في افتتاح الـ NBA

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 15:03

كتب : محمد أسامة

NBA

انطلقت اليوم منافسات الموسم الجديد لدوري كرة السلة الأمريكية NBA بمباراتين.

والتقى جولدن ستيت واريورز بقيادة المدرب ستيف كير والنجم ستيفن كيري بـ لوس أنجلوس ليكرز في وجود "الملك" ليبرون جيمس.

وحقق الواريورز الانتصار بنتيجة 123-109 في مباراة شهدت تألق ستيفين كيري الذي سجل 33 ونقطة واستعاد الكرة من تحت السلة في 6 مناسبات وصنع لزملائه 7 مرات كما استطاع قطع الكرة من الخصم 4 مرات.

أخبار متعلقة:
تشافي: خلقنا فرصا أكثر من ريال مدريد.. وإذا لم أحصل على الألقاب سيأتي مدرب آخر رقم مميز ينتظر صلاح أمام وست هام مدير أستون فيلا: إقالة ستيفن جيرارد؟ مجرد أكاذيب المصري يعلن تشخيص إصابة حسن علي

ليبرون جيمس هو الآخر قدم مباراة كبيرة حيث سجل 31 نقطة واستعاد الكرة من تحت السلة في 14 مرة كما صنع لزملائه 8 مرات.

No description available.

كيري وزملائه أبطال النسخة السابقة من البطولة استلموا الخواتم المرصعة بالماس في حفل أقيم قبل انطلاق المباراة بملعب تشايس سنتر في مدينة سان فرانسيسكو.

No description available.

وفي المباراة الافتتاحية الأخرى استطاع بوسطن سلتيكس تحقيق الفوز على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بنتيجة 126-117.

وشهدت المباراة تألق الثنائي جايسون تايتوم وجايلين براون ليسجل كل منهما 35 نقطة ليقودا سلتيكس لتحقيق الانتصار الأول على سيكسرز.

فيما تألق نجم سيكسرز جيمس هاردن وكان أكثر اللاعبين تسجيلا للنقاط في المباراة بـ 35 نقطة بالتساوي مع ثنائي سلتيكس تايتوم وبراون.

وكان جولدن ستيت واريورز قد حقق لقب النسخة السابقة بفوزه على بوسطن سلتيكس في سلسلة النهائي بنتيجة 4-2

NBA كرة سلة
نرشح لكم
NBA - كايري ودورانت أقوى.. بروكلين نيتس يقرر إقالة ستيف ناش NBA - ليكرز يفوز أخيرا.. ليبرون يتألق في الفوز على دنفر ناجيتس NBA - الخسارة الخامسة على التوالي.. ليكرز الفريق الوحيد دون أي فوز دوري NBA - لوس أنجلوس بلا فوز.. وانتصارات يوتا لا تتوقف دوري NBA – هزيمة أولى لحامل اللقب.. ودورانت وإيرفنج يقودان بروكلين للفوز دوري NBA – لوس أنجلوس ليكرز يضم دينيس شرودر أسطورة كرة السلة الأمريكية يتحدث عن تعلقه بـ صلاح وعودته للقاهرة بعد 37 عاما عودة إلى أم الدنيا.. ستيف كير يشارك في معسكر سلة بلا حدود المقام بالقاهرة
أخر الأخبار
أرتيتا: تم إنجاز المهمة أوروبيا.. وهذا تعليقي على صيام جيسوس التهديفي 4 ساعة | الكرة الأوروبية
موعد قرعة ملحق دور الـ 16 لـ الدوري الأوروبي.. القنوات الناقلة والمتأهلون 4 ساعة | الكرة الأوروبية
موعد قرعة ملحق دور الـ 16 لـ دوري المؤتمر الأوروبي.. القنوات الناقلة والمتأهلون 4 ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف موعد سفر كولر لـ سويسرا وعودته لقيادة الأهلي 4 ساعة | الكرة المصرية
الدوري الأوروبي - بصاروخية تيرني وتواجد النني.. أرسنال في الصدارة 4 ساعة | الكرة الأوروبية
تين هاج: محبط رغم الفوز.. وهذا هو الخطأ الذي ارتكبناه 4 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الأهلي يتلقى عروضا لبيع حقوق اسم الاستاد الجديد 4 ساعة | الكرة المصرية
الدوري الأوروبي - مورينيو في انتظار "أسماك القرش".. روما ينتصر ويتأهل 5 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي