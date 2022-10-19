تشافي: خلقنا فرصا أكثر من ريال مدريد.. وإذا لم أحصل على الألقاب سيأتي مدرب آخر

يرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أن فريقه قد صنع فرصا أكثر خلال مواجهة ريال مدريد على الرغم من الخسارة.

وتعرض برشلونة للهزيمة من ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفا واحد في الجولة الماضية من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويستعد برشلونة لمواجهة فياريال في الجولة العاشرة من الدوري على ملعب كامب نو.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن نشعر بخير لقد كنا قادرين على فصل مشاعرنا وتدربنا بشكل جيد ونحن حريصين على تغيير الديناميكية".

وتابع "تشافي اللاعب كان سيكون مرتاحا في المنظمة الحالية، أحاول إقناع لاعبي الوسط بلمس الكرة كثيرا لفرض أنفسهم على المنافس وهي نفس فكرة مرحلة جوارديولا".

وشدد "لا اعتقد أن أن مشكلة برشلونة نفسية لأننا بعد التأخر في النتيجة بهدفين كنا بخير وقادرين على العودة وكنا قريبين من التعادل، ريال مدريد فريق رائع وواجهناهم حتى النهاية".

واستمر "سيكون هناك بعض التغييرات أمام إشبيلية لأننا خضنا مباراتين متطلبتين للغاية".

وأكمل "بوسكيتس سيقرر إذا ما كان يريد تمديد تعاقده ولكننا في شهر أكتوبر وحاليا لا يوجد بديل محدد لدينا له لأن نيكو جونزاليس وبيانيتش قررا المغادرة ولكن لدينا بعض الخيارات لتنفيذها، بالنسبة لي دائما ما سيضيف مثل جميع إلينا وهو لاعب مهم وسأسنخدمه بشكل كبير أحيانا وأحيانا أخرى أقل والشيء المهم هو الوحدة بيننا وهي ما تجلعني أشعر بالثقة".

وينتهي تعاقد برشلونة مع بوسكيتس بنهاية الموسم الحالي.

وأردف "لقد بنينا فريقا ليتوج بالألقاب أنا متحمس والناس يشجعونني لدي الكثير من الرسائل على هاتفي الأمر يبدو كأن أحد أقاربي قد توفي، المرحلة الانتقالية كانت في الموسم الماضي ورئيس النادي أخبرنا بالفعل إننا سنواجه عقواقب إذا لم نتوج بالبطولات وخاص أنا، أتواجد هنا لحل المشكلات وإذا لم أفوز سيأتي مدرب آخر لن أختبئ من ذلك".

وأضاف "أنا هادئ ولكن قلق لأنني أريد أن تسير الأمور بأفضل شكل وإذا ذهبنا للدوري الأوروبي لن أتوقف وسأعمل بجد لقلب الطاولة ما زلنا في شهر أكتوبر ويجب أن نبقى متسقين لان الموسم طويل".

وشدد "بسبب قوة فريقنا الحالية هدفنا هو تحقيق الألقاب قلت ذلك يوم كأس خوان جامبر وأكررها الآن، لا يمكننا التوقف الآن ما زلنا خلق المتصدر بثلاثة نقاط فقط ويتم تحديد الطريق من النجاح إلى الفشل عن طريق بعض التفاصيل والحظ".

ودافع تشافي عن مدافعه قائلا: "نقدر كل اللاعبين في الفريق وخصوصا إريك جارسيا دائما ما سيكون المدافعين معرضين للأخطاء ولكن بالنسبة لي فإريك مضمون هو محترف للغاية ويتدرب جيدا، علينا جميعا أن نتطور ولكنني أقدره جدا".

وواصل "على الرغم من خسارتنا أمام ريال مدريد إلا أننا خلقنا فرصا أكثر علينا أن نتحلى بالإيمان وفي النهاية ستسير الأمور بشكل جيد".

وأتم "مباراة فياريال ستكون معقدة أنا أقدرهم لأنهم يلعبون بشكل جيد جدا ويمكنهم فعل العديد من الأشياء وإيمري مدرب جيد جدا ولكن علينا تحقيق الثلاث نقاط".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة.