المصري يعلن تشخيص إصابة حسن علي
الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 13:40
كتب : FilGoal
أعلن نادي المصري أن التشخيص المبدئي لإصابة حسن علي لاعب الفريق هو شد في العضلة الضامة.
وتعرض حسن علي للإصابة خلال مباراة المصري وسيراميكا ليتم استبداله في الدقيقة الـ 11.
وخسر المصري من سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الأولى من الدوري.
وأشار المصري إلى أن علي سيخضع لفحوصات طبية وآشعة عصر اليوم الأربعاء من أجل تحديد درجة الشد ومدة العلاج المتوقعة.
المباراة كانت هي الاولى للمصري تحت قيادة إيهاب جلال الذي تولى المسؤولية من بداية فترة الإعداد خلفا لحسام حسن الذي رحل بنهاية الموسم.
الولاية هي الثانية لإيهاب جلال مع المصري بعد أن تولى تدريب الفريق في موسمين 2018/2019 و2019/2020.
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