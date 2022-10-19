خبر في الجول - اتحاد الكرة ينهي أزمة مستحقات الحكام

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 12:53

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أنهى الاتحاد المصري لكرة القدم أزمة المستحقات المتأخرة للحكام عن إدارتهم مباريات الموسم الماضي.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة قد قام بصرف جميع المستحقات المتأخرة للحكام عن الموسم الماضي.

كما كام الاتحاد بصرف مستحقات الجولة الأولى من الموسم الحالي من الدوري.

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وتتواجد المستحقات حاليا في مناطق كرة القدم من أجل تسليمها للحكام.

ويتولى مارتن كلاتنبرج رئاسة لجنة الحكام وتطوير التحكيم المصري خلال الموسم الحالي.

وبدأ الدوري المصري لموسم 2022/2023 أمس الثلاثاء بثلاثة مواجهات أدارهم محمد معروف ومحمود ناجي والسيد منير.

ويقود محمد عادل مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم، وأمين عمر مباراة إنبي وبيراميدز، بينما مباراة الزمالك وسموحة سيقودها نادر قمر الدولة.

الدوري المصري الحكام اتحاد الكرة، مصر
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