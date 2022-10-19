من أجل كأس العالم.. مدرب بايرن يمنح نوير حرية العودة وقتما يشاء

منح يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ حرية العودة في الوقت المناسب لحارسه مانويل نوير بسبب كأس العالم.

الدولي الألماني غاب عن مباريات بايرن الأخيرة بسبب إصابة في الكتف، مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2022 بعد شهر من الآن.

وذكرت جريدة بيلد أن نوير البالغ من العمر 36 عاما يفكر في كأس العالم ولا يريد المخاطرة بالإصابة في كتفه، خاصة وأنه قد يكون المونديال الأخير له.

وأوضح التقرير أن ناجلزمان منح نوير الحرية ليقرر متى يريد العودة متى شعر أنه لائق بنسبة 100٪.

يوم الثلاثاء، أكد ناجلزمان أن حارسه مانويل نوير سيواصل الغياب بسبب الإصابة، لكنه قد يعود الأسبوع المقبل.

ويلتقي بايرن مع أوجسبورج في دور الـ32 من كأس ألمانيا يوم الأربعاء.

وقال ناجلزمان في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "نوير ليس جاهزا لمواجهة أوجسبورج، نتمنى أن يشارك في لقاء هوفنهايم الأسبوع المقبل".

وأضاف "سيشارك في تدريبات الخميس وسنعلم كيف تطورت حالة كتفه".

ويتواجد المنتخب الألماني في مجموعة واحدة مع إسبانيا واليابان وكوستاريكا.

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