خبر في الجول - 14 طلبا لشركة الكرة من مجلس إدارة الأهلي قبل تسلم مهامها

تعقد شركة الكرة بنادي الأهلي اجتماعا اليوم الأربعاء قبل تسلم مهامها بشكل رسمي.

وعلم FilGoal.com أن الشركة قد قدمت 14 طلبا لمجلس مجلس إدارة الأهلي لتنفيذها قبل تسلم مهامها.

وجاءت طلبات الشركة كالآتي

1- الشركة طلبت كل العقود والمستندات التي ابرمتها الشركة القديمة

2- كل العقود التي ما زالت تحت الدراسة

3- الموقف القانوني لكل لاعب لديه مشكلة داخلية أو خارجية وتحديدا محمود عبد المنعم "كهربا" وبرونو سافيو

4- تقرير مالي باحتياجات فريق الكرة خلال 6 أشهر مقبلين وحجم الإرادات

5- جميع صور عقود اللاعبين بالقيمة المالية

6- خطاب رسمي بمهام التكليفات الفنية والإدارية

7- موافات الشركة بكل المنصات الإعلامية التي يمتلكها النادي

8- الاجتماع مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة مارسيل كولر

9 الاجتماع بقطاع الناشئين ومعرفة حكم الإرادات والمصروفات

10- بيان بالهيكل الإداري للفريق الأول ومهام كل وظيفة وموظف

11- عقود الرعاية التي تم التصديق عليها من أجل تحديد ما يمكن بيعه محليا وخارجيا بعيدا عن الحقوق المباعة

12- تقارير مالية وفنية عن إدارة قطاع كرة القدم والفريق الأول خلال 4 سنوات ماضية

13- وتستهدف الشركة الحقوق الرقمية "الأهلي ديجيتال" من أجل توفير دخل مالي جديد من خلال خبرات خالد عبد القادر عضو مجلس إدارة الشركة

14- وتراجع الشركة كافة تعاقدات الأهلي من أجل معرفة حقوق رعاية اللاعبين الذين رحلوا لأندية أخرى

وكان الأهلي قد أعلن تشكيل شركة جديدة لكرة القدم بعد رحيل مجلس إدارتها السابق بقيادة ياسين منصور.

ويتولى إدارة شركة الكرة في الأهلي حاليا كل من عدلي القيعي وخالد عبد القادر وأحمد حسام عوض.