فيتوريا يحضر لقاء إنبي ضد بيراميدز ثم الزمالك أمام سموحة

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 12:09

كتب : FilGoal

روي فيتوريا - مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة ليبيريا

يحضر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مباراة إنبي ضد بيراميدز المقرر لها الخامسة مساء اليوم بملعب بتروسبورت في الجولة الأولى للدوري، ثم لقاء الزمالك وسموحة.

سيتواجد فيتوريا في المدرجات برفقة أعضاء الجهاز الفني ومحمد غرابة المدير الإداري للمنتخب.

كما يحضر فيتوريا مباراة الزمالك ضد سموحة المقرر لها السابعة مساءً بملعب المقاولون العرب.

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يوم الثلاثاء، بدأ الموسم الجديد من الدوري المصري بلقاء أسوان والاتحاد.

وقاد فيتوريا منتخب مصر للفوز على النيجر ثم ليبيريا وديا.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة بلجيكا في التوقف الدولي المقبل بشهر نوفمبر المقبل.

ولم تتحدد بعد المواجهة الثانية لمنتخب مصر

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