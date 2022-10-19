عبد ربه: مواجهة الأهلي في بداية الدوري سلاح ذو حدين

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 12:01

كتب : FilGoal

حسني عبد ربه

شدد حسني عبد ربه مدير الكرة في نادي الإسماعيلي على أن مباراة الأهلي في بداية الدوري تعتبر سلاح ذو حدين.

ويفتتح الإسماعيلي مبارياته في الدوري المصري بمواجهة الأهلي مساء اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب.

وقال عبد ربه عبر قناة أون تايم سبورتس: "متفائل بالموسم الجديد بسبب الروح الجميلة الموجودة بين الجميع سواء كان الإدارة أو الجماهير أو الجهاز الفني، أتمنى أن يظهر المجهود الذي بذلته الإدارة في تغيير جلد الفريق والتعاقد مع 18 لاعبا جديدا، والعمل مع الكثير من النجوم يحتاج إلى جهد كبير".

أخبار متعلقة:
رجل النادي الواحد.. فالنسيا يعلن تمديد تعاقده مع خوسيه جايا ماذا فعل صلاح أمام وست هام من قبل مواعيد مباريات الأربعاء 19-10-2022- انطلاقة الأهلي والزمالك.. ومواجهات أوروبية قوية شركة اتصالات تحصل على رعاية الأهلي لمدة 4 سنوات

وتابع "نتمنى عودة الإسماعيلي لماكنته التي يستحقها ولكن بالتدريج لكي لا نضغط اللاعبين بشكل كبير ومن أجل العودة يجب أن يتكاتف الجميع وأن يكون هناك منظومة جيدة من سواء كانت فنية أو جماهيرية ونتمنى ألا نفقد الجماهير نهائيا لأنهم هم السند وكانوا أكثر الأعداد حضورا في الدوري الموسم الماضي".

وأضاف "اللعب أمام فريق كبير مثل الأهيل في بداية الدوري سلاح ذو حدين ونتمنى أن تعطينا دافعا من أجل بداية الموسم بأفضل شكل، وحالة الفريقين داخل الـ 90 دقيقة لا دخل لها بحالتهم في الموسم الماضي".

وشدد "لكي نكون صرحاء بالطبع لا نريد أن يكون هناك صدام قوي على المستوى الفني في بداية الدوري لأن الجماهير تتعشم ببعض الأشياء وقد لا تتحقق فتحدث بعض المشكلات".

وأتم "الأهم هو أن يلعب لاعبونا بشكل جيد وأن يجعلوا الجماهير تعود من الإسكندرية سعداء من وإعادة الإسماعيلي إلى مكانه الطبيعي".

الأهلي الإسماعيلي الدوري المصري
نرشح لكم
المصري يعلن تشخيص إصابة حسن علي خبر في الجول - اتحاد الكرة ينهي أزمة مستحقات الحكام خبر في الجول - 14 طلبا لشركة الكرة من مجلس إدارة الأهلي قبل تسلم مهامها فيتوريا يحضر لقاء إنبي ضد بيراميدز ثم الزمالك أمام سموحة مواعيد مباريات الأربعاء 19-10-2022- انطلاقة الأهلي والزمالك.. ومواجهات أوروبية قوية شركة اتصالات تحصل على رعاية الأهلي لمدة 4 سنوات المحلة يعلن وصول البطاقة الدوليـة لـ الجعيدي مروان عطية: حققنا الأهم أسوان.. ومسؤوليتي أصبحت أكبر
أخر الأخبار
مدير أستون فيلا: إقالة ستيفن جيرارد؟ مجرد أكاذيب 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المصري يعلن تشخيص إصابة حسن علي ساعة | الكرة المصرية
مدرب تشيلسي ينفي التفكير في قطع إعارة لاعبه ساعة | الدوري الإنجليزي
ضمنهم 6 إستادات مصرية.. كاف يعتمد ملاعب الدور الثاني من الكونفدرالية الإفريقية ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - اتحاد الكرة ينهي أزمة مستحقات الحكام ساعة | الكرة المصرية
من أجل كأس العالم.. مدرب بايرن يمنح نوير حرية العودة وقتما يشاء ساعة | قطر 2022
خبر في الجول - 14 طلبا لشركة الكرة من مجلس إدارة الأهلي قبل تسلم مهامها 2 ساعة | الكرة المصرية
فيتوريا يحضر لقاء إنبي ضد بيراميدز ثم الزمالك أمام سموحة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي 4 تعرف على التصنيف النهائي لفرق مجموعات إفريقيا.. قمة محتملة بين الأهلي والزمالك