عبد ربه: مواجهة الأهلي في بداية الدوري سلاح ذو حدين

شدد حسني عبد ربه مدير الكرة في نادي الإسماعيلي على أن مباراة الأهلي في بداية الدوري تعتبر سلاح ذو حدين.

ويفتتح الإسماعيلي مبارياته في الدوري المصري بمواجهة الأهلي مساء اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب.

وقال عبد ربه عبر قناة أون تايم سبورتس: "متفائل بالموسم الجديد بسبب الروح الجميلة الموجودة بين الجميع سواء كان الإدارة أو الجماهير أو الجهاز الفني، أتمنى أن يظهر المجهود الذي بذلته الإدارة في تغيير جلد الفريق والتعاقد مع 18 لاعبا جديدا، والعمل مع الكثير من النجوم يحتاج إلى جهد كبير".

وتابع "نتمنى عودة الإسماعيلي لماكنته التي يستحقها ولكن بالتدريج لكي لا نضغط اللاعبين بشكل كبير ومن أجل العودة يجب أن يتكاتف الجميع وأن يكون هناك منظومة جيدة من سواء كانت فنية أو جماهيرية ونتمنى ألا نفقد الجماهير نهائيا لأنهم هم السند وكانوا أكثر الأعداد حضورا في الدوري الموسم الماضي".

وأضاف "اللعب أمام فريق كبير مثل الأهيل في بداية الدوري سلاح ذو حدين ونتمنى أن تعطينا دافعا من أجل بداية الموسم بأفضل شكل، وحالة الفريقين داخل الـ 90 دقيقة لا دخل لها بحالتهم في الموسم الماضي".

وشدد "لكي نكون صرحاء بالطبع لا نريد أن يكون هناك صدام قوي على المستوى الفني في بداية الدوري لأن الجماهير تتعشم ببعض الأشياء وقد لا تتحقق فتحدث بعض المشكلات".

وأتم "الأهم هو أن يلعب لاعبونا بشكل جيد وأن يجعلوا الجماهير تعود من الإسكندرية سعداء من وإعادة الإسماعيلي إلى مكانه الطبيعي".