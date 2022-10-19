رجل النادي الواحد.. فالنسيا يعلن تمديد تعاقده مع خوسيه جايا

أعلن نادي فالنسيا في بيان رسمي تمديد تعاقده مع الظهير الأيسر وقائد الفريق خوسي لويس جايا لمدة خمس مواسم مقبلة.

خوسيه جايا النادي : فالنسيا فالنسيا

وأشار النادي إلى أن جايا قد وقع على عقد جديد حتى 2027 وسيتم عقد مؤتمرا صحفيا للاعب مساء اليوم من أجل الحديث عن عملية التجديد.

ونشر النادي مقطع فيديو للإعلان عن تجديد جايا تحت عنوان "رجل النادي الواحد" كناية على أن اللاعب شارك طوال مسيرته الكروية بقميص فالنسيا.

صاحب الـ 27 عاما يلعب بقميص فالنسيا منذ عام 2014 عندما تم تصعيده من الفريق الثاني.

وشارك جايا في 298 مباراة مباراة بقميص فالنسيا وخلالهم تمكن من تسجيل 12 هدفا وصناعة 38.

وتوج جايا مع فالنسيا بلقب واحد وهو كأس ملك إسبانيا عام 2019.

وشارك جايا مع منتخب إسبانيا في 18 مباراة دولية وسجل ثلاثة أهداف.

الظهير الإسباني تلقى العديد من العروض للرحيل عن فالنسيا خلال المواسم الماضية وفقا للتقارير الإسبانية وكان أبرزها برشلونة الذي حاول ضمه في أكثر من مناسبة.