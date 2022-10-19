مواعيد مباريات الأربعاء 19-10-2022- انطلاقة الأهلي والزمالك.. ومواجهات أوروبية قوية

تستكمل اليوم مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز بثلاثة مباريات قوية، كما تقام بعض مباريات الفرق الكبرى في إنجلترا وإيطاليا.

الدوري المصري

الإسماعيلي × الأهلي - 5:00 مساء - عبر أون تايم سبورتس

الزمالك × سموحة - 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2

إنبي × بيراميدز - 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 3

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد × توتنام - 9:15 - بي إن سبورتس بريميوم 1

برينتفورد × تشيلسي - 9:30 - بي إن سبورتس بريميوم 3

ليفربول × وست هام - 9:30 - بي إن سبورتس بريميوم 2

الدوري الإسباني

قادش × ريال بيتيس - 9:00 - بي إن سبورتس 2

إلتشي × ريال مدريد - 9:00 - بي إن سبورتس 1

دوري الدرجة الثانية المصري

المنصورة × سبورتنج - 3:00 مساء

جمهورية شبين × دكرنس - 3:00 مساء - نايل سبورت

بلدية المحلة × كفر الشيخ 3:00

كأس ألمانيا

أوجسبورج × بايرن ميونيخ - 8:45 - دبي الرياضية

هانوفر × بروسيا دورتموند - 6:00.. دبي الرياضية

سوبر جلوب لكرة اليد

مضر × بنفيكا - 6:00 - أون تايم سبورتس 3

مينستروس × الترجي - 1:30 - أون تايم سبورتس

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