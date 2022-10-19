مواعيد مباريات الأربعاء 19-10-2022- انطلاقة الأهلي والزمالك.. ومواجهات أوروبية قوية
الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 10:46
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز بثلاثة مباريات قوية، كما تقام بعض مباريات الفرق الكبرى في إنجلترا وإيطاليا.
الدوري المصري
الإسماعيلي × الأهلي - 5:00 مساء - عبر أون تايم سبورتس
الزمالك × سموحة - 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2
إنبي × بيراميدز - 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 3
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد × توتنام - 9:15 - بي إن سبورتس بريميوم 1
برينتفورد × تشيلسي - 9:30 - بي إن سبورتس بريميوم 3
ليفربول × وست هام - 9:30 - بي إن سبورتس بريميوم 2
الدوري الإسباني
قادش × ريال بيتيس - 9:00 - بي إن سبورتس 2
إلتشي × ريال مدريد - 9:00 - بي إن سبورتس 1
دوري الدرجة الثانية المصري
المنصورة × سبورتنج - 3:00 مساء
جمهورية شبين × دكرنس - 3:00 مساء - نايل سبورت
بلدية المحلة × كفر الشيخ 3:00
كأس ألمانيا
أوجسبورج × بايرن ميونيخ - 8:45 - دبي الرياضية
هانوفر × بروسيا دورتموند - 6:00.. دبي الرياضية
سوبر جلوب لكرة اليد
مضر × بنفيكا - 6:00 - أون تايم سبورتس 3
مينستروس × الترجي - 1:30 - أون تايم سبورتس
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