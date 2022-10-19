مواعيد مباريات الأربعاء 19-10-2022- انطلاقة الأهلي والزمالك.. ومواجهات أوروبية قوية

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 10:46

كتب : FilGoal

الأهلي × الزمالك

تستكمل اليوم مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز بثلاثة مباريات قوية، كما تقام بعض مباريات الفرق الكبرى في إنجلترا وإيطاليا.

الدوري المصري

أخبار متعلقة:
شركة اتصالات تحصل على رعاية الأهلي لمدة 4 سنوات المحلة يعلن وصول البطاقة الدوليـة لـ الجعيدي بهدف قاتل.. فالكاو يقتل أتليتكو مدريد ويرفض الاحتفال مروان عطية: حققنا الأهم أسوان.. ومسؤوليتي أصبحت أكبر

الإسماعيلي × الأهلي - 5:00 مساء - عبر أون تايم سبورتس

الزمالك × سموحة - 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2

إنبي × بيراميدز - 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 3

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد × توتنام - 9:15 - بي إن سبورتس بريميوم 1

برينتفورد × تشيلسي - 9:30 - بي إن سبورتس بريميوم 3

ليفربول × وست هام - 9:30 - بي إن سبورتس بريميوم 2

الدوري الإسباني

قادش × ريال بيتيس - 9:00 - بي إن سبورتس 2

إلتشي × ريال مدريد - 9:00 - بي إن سبورتس 1

دوري الدرجة الثانية المصري

المنصورة × سبورتنج - 3:00 مساء

جمهورية شبين × دكرنس - 3:00 مساء - نايل سبورت

بلدية المحلة × كفر الشيخ 3:00

كأس ألمانيا

أوجسبورج × بايرن ميونيخ - 8:45 - دبي الرياضية

هانوفر × بروسيا دورتموند - 6:00.. دبي الرياضية

سوبر جلوب لكرة اليد

مضر × بنفيكا - 6:00 - أون تايم سبورتس 3

مينستروس × الترجي - 1:30 - أون تايم سبورتس

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

مواعيد مباريات الأربعاء الدوري المصري الدوري الإنجليزي كأس ألمانيا الدوري الإسباني
نرشح لكم
بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يتخطى براونشفيجير ويتأهل لثمن نهائي كأس ألمانيا بسبب التدخين على مقاعد البدلاء.. رويال أنتويرب يوقف ناينجولان حتى نهاية الموسم نيمار يسخر من ترتيب فينيسيوس جونيور في الكرة الذهبية نتيجة الموسم الماضي مستمرة.. إشبيلية يتعادل أمام فالنسيا وجنون في الدقائق الأخيرة كانتي يغيب عن فرنسا في كأس العالم مؤتمر بوتر - عن ماونت وعودة كيبا ونقطة قوة برينتفورد ناجلسمان: موسيالا وبيلينجهام قدما موسما أفضل من جافي كالتشيو ميركاتو: خطوة جديدة تقرب من ميلان من حكيم زياش
أخر الأخبار
مواعيد مباريات الأربعاء 19-10-2022- انطلاقة الأهلي والزمالك.. ومواجهات أوروبية قوية 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
شركة اتصالات تحصل على رعاية الأهلي لمدة 4 سنوات 10 ساعة | الكرة المصرية
المحلة يعلن وصول البطاقة الدوليـة لـ الجعيدي 10 ساعة | الكرة المصرية
مروان عطية: حققنا الأهم أسوان.. ومسؤوليتي أصبحت أكبر 11 ساعة | الكرة المصرية
بهدف قاتل.. فالكاو يقتل أتليتكو مدريد ويرفض الاحتفال 11 ساعة | الدوري الإسباني
أحمد سامي: صلاح محسن يستطيع اللعب في 3 مراكز.. ومباراة الزمالك لن تكون سهلة 11 ساعة | الكرة المصرية
تقرير قطري: محمد صلاح ومحرز سيحللان كأس العالم 2022 عبر بي إن سبورتس 11 ساعة | قطر 2022
بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يتخطى براونشفيجير ويتأهل لثمن نهائي كأس ألمانيا 11 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي 4 تعرف على التصنيف النهائي لفرق مجموعات إفريقيا.. قمة محتملة بين الأهلي والزمالك