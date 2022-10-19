شركة اتصالات تحصل على رعاية الأهلي لمدة 4 سنوات

أعلن النادي الأهلي حصول شركة اتصالات على حقوق رعاية النادي الأهلي لمدة 4 سنوات مقبلة.

ومن المنتظر أن تظهر شركة اتصالات كراعي رئيسي على قميص الأهلي.

يأتي ذلك بعد نهاية عقد الأهلي مع شركة WE الراعي السابق للنادي الأحمر.

ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى للدوري المصري.

وكان الأهلي أعلن قبل أسابيع التعاقد مع شركة أديداس للملابس الرياضية لتصميم قميص فريق كرة القدم الجديد.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أعلن في يوم 23 أغسطس الماضي، عن اعتماد الشركة المتحدة كمسوق حصري لحقوق الرعاية لقطاع كرة القدم لمدة أربعة مواسم.

وفي هذا الإطار قالت شركة اتصالات: "في إطار استراتيجيتها الجديدة وحرصها على التوسّع في تقديم خدمات رائدة ومبتكرة للعملاء وتلبية متطلباتهم المتجددة، أعلنت شركة اتصالات مصر الرائدة في مجال الاستثمار التكنولوجي، رعايتها للنادي الأهلي المصري لمدة 4 سنوات".

وأضاف "وأكدت الشركة أن التعاقد مع النادي الأهلي -أحد أكبر القلاع الرياضية في المنطقة العربية وإفريقيا- يأتي في إطار سياسة تستهدف توسيع قاعدة انتشار العلامة التجارية الجديدة للشركة التي تم تغييرها منذ عدة أشهر في إطار سياسة المجموعة الأم لتصبح اتصالات مقدم متكامل لكافة الخدمات التي يبحث عنها العملاء وفي القلب منها فئة الشباب".

وتابعت "اتصالات مصر بعد نجاحاتها الكبيرة في السوق المصري، سوف تعمل على تعظيم الاستفادة من رعايتها للنادي الأهلي تحت شعار (بنحب الأهلي) وذلك من خلال تحقيق مفهوم جديد للشراكة بين كيانين عملاقين كل في مجاله، ونسعى لتقديم خدمات وعروض مختلفة تتناسب مع تطلعات مشجعي نادي القرن،بجانب مساعدة كافة الفرق الرياضية للنادي الأهلي (فردية - جماعية) لمواصلة طريقهم المفضل فى حصد البطولات المحلية والإقليمية والدولية".

وأتمت "سوف نواصل تقديم المزيد من الرفاهية لعملائنا بتوفير حلول وخدمات تقنية تلبي كافة احتياجاتهم، وذلك بشكل مباشر أو من خلال المنصات الذكية التي تقدم تجارب رقمية ترفيهية فريدة من نوعها تم أضافتها من قبل اتصالات مصر مؤخرًا ضمن باقة الخدمات الترفيهية على تطبيقها الأقوى My Etisalat".

أما الأهلي فقال عبر موقعه الرسمي:

"جاء ذلك في إطار استراتيجية «نادي القرن» الجديدة لتسويق حقوق الرعاية بالتعاون المثمر مع الشركة المتحدة للتسويق الرياضي. وحرص الشركة العملاقة التي حققت نجاحات تكنولوجية رائعة في السوقين المصري والعربي على تقديم خدمات مبدعة في مجال الاتصالات بجانب توسيع قاعدة انتشار علامتها التجارية".

وأكمل "وأيضًا استثمار الشغف الكبير لجماهير الأهلي لمتابعة ناديها في تجربة تكنولوجية فريدة تحت شعار «بنحب الأهلي».. في المقابل يسعى النادي الأهلي صاحب البطولات والإنجازات التاريخية على كافة المستويات لاستثمار علامته التجارية القوية في الاستمرار في تفرده في إنجاز عقود تسويقية تحقق طموحات أعضائه وجماهيره العظيمة".