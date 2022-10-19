المحلة يعلن وصول البطاقة الدوليـة لـ الجعيدي

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 00:31

كتب : FilGoal

أحمد الجعيدي لاعب المحلة

أعلن غزل المحلة وصول البطاقة الدولية للاعبه الجديد أحمد الجعيدي.

الجناح المصري السعودي صاحب الـ 26 عامًا انتقل لصفوف غزل المحلة قادمًا من الفتح مجانًا بعقد لمدة موسمين.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة المقاولون العرب ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

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وتعاقد المحلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة مع 9 لاعبين جديد لتدعيم صفوف الفريق (طالع التصفيات).

ويقود غزل المحلة خلال الموسم الجديد، المدرب اليوناني نيكوديموس بابافاسيليو مدرب وادي دجلة السابق.

وكان غزل المحلة أنهى الموسم الماضي في المركز الـ15 في ترتيب الجدول برصيد 36 نقطة.

غزل المحلة الدوري المصري
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