مروان عطية: حققنا الأهم أسوان.. ومسؤوليتي أصبحت أكبر

شدد مروان عطية لاعب نادي الاتحاد على أن فريقه حقق الأهم خلال مواجهة أسوان ضمن الجولة الأولى من الدوري.

وخطف أوستن أموتو نقاط المباراة لفريق الاتحاد في الدقيقة 86، ليفوز الفريق السكندري بهدف دون مقابل.

وقال عطية عبر صدى البلد: "حاولنا تنفيذ تعليمات المدير الفني بشكل كبير وحققنا الأهم بالحصول على النقاط الثلاث خاصة أن المباراة كانت صعبة ودرجة الحرارة لم تساعدنا".

وأوضح "لعبنا في الشوط الأول بخطة معينة ومع طريقة لعب نادي أسوان عدلنا خطة اللعب في الشوط الثاني ونجحنا في تسجيل هدف والعودة بالنقاط الثلاث".

واختتم "مسؤوليتي أصبحت أكبر مع الفريق بعد انضمامي لمنتخب مصر والعروض التي وصلتني خلال فترة الانتقالات. الموسم الماضي قدمت مستوى جيد وعلي الجهد والعمل للظهور بشكل أفضل خلال الموسم الجاري".

ورفض نادي الاتحاد جميع محاولات الزمالك للتعاقد مع مروان عطية خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.