أحمد سامي: صلاح محسن يستطيع اللعب في 3 مراكز.. ومباراة الزمالك لن تكون سهلة
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 23:26
كتب : FilGoal
شدد أحمد سامي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا على أن صلاح محسن مهاجم الفريق سيظهر بشكل أفضل في المباريات المقبل.
صلاح محسن
النادي : سيراميكا كليوباترا
وقال سامي عبر قناة صدى البلد: "أحمد ياسر ريان مهاجم ممتاز وذو جودة عالية".
وأضاف "صلاح محسن يستطيع اللعب كمهاجم أو جناح أو مهاجم ثاني ومع الوقت سيتم تجهيزه بشكل أفضل".
وأكمل "عندما شارك صلاح محسن أمام المصري صنع فرصتين للتسجيل".
وأتم تصريحاته "ثقة الفريق لم ترتفع بعد الفوز على المصري وقبل مواجهة الزمالك، الأبيض فريق كبير وهو بطل الدوري وكل مباراة لها ظروفها".
وفاز سيراميكا على المصري في الجولة الأولى للدوري بثلاثية دون رد سجلها ميدو جابر وجون إيبوكا وأحمد ياسر ريان.
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