بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يتخطى براونشفايج ويتأهل لثمن نهائي كأس ألمانيا
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 23:20
كتب : FilGoal
شارك عمر مرموش في تأهل فولفسبورج إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا بعد تخطي عقبة براونشفايج.
وتغلب فولفسبورج على براونشفايج بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات دور الـ32 من كأس ألمانيا.
ولعب مرموش كبديل في الدقيقة 66 من المباراة بعد دقيقتين من تقدم فريقه في النتيجة.
وتقدم فولفسبورج مبكرا في الدقيقة الثامنة عن طريق سفانبيرج.
بينما تعادل براونشفايج قبل نهاية الشوط الأول بهدف في الدقيقة 40 عن طريق مولتهاوب.
وتقدم فولفسبورج مجددا في الدقيقة 65 عن طريق كامينسكي ليشارك مرموش بعدها.
وتجنب فولفسبورج مفاجآت كأس ألمانيا ليتأهل بسهولة إلى ثمن النهائي.
وخاض مرموش بذلك في 12 مباراة مع فولفسبورج في الموسم الحالي.
ونجح المحترف المصري في تسجيل ثلاثة أهداف مع فريقه حتى الآن.
ولعب مرموش إجمالي 635 دقيقة مع الفريق.
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