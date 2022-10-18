بسبب التدخين على مقاعد البدلاء.. رويال أنتويرب يوقف ناينجولان حتى نهاية الموسم

أعلن نادي رويال أنتويرب البلجيكي إيقاف لاعبه رادجا ناينجولان حتى نهاية الموسم.

راجا ناينجولان النادي : رويال أنتويرب رويال أنتويرب

رويال أنتويرب كان قد تعرض للهزيمة أمام ستاندارد لييج بثلاثة أهداف دون مقابل في الدوري البلجيكي.

وقبل بداية المباراة شوهد نجم روما وإنتر السابق وهو يدخن السجائر الإلكترونية على مقاعد البدلاء ليقرر النادي إيقافه حتى نهاية الموسم بسبب سلوكه السيء.

ناينجولان أيضا كان قد تم القبض عليه يوم منذ أيام بسبب القيادة برخصة منتهية.

وأشار النادي إلى أنه قد توصل لاتفاقيات واضحة مع ناينجولان بشأن ما يتوقع أن يفعله اللاعب والمتوقع ألا يفعله.

ونشر ناينجولان رسالة اعتذار عبر حسابه على إنستاجرام على أفعاله قائلا: "النادي قد اتخذ قرارا لا أستطيع سوى أن أقبله على الرغم من إنني أراه قاسيا قليلا ولكن سأحاول أن استمر في المساهمة بطريقة أو بأخرى".

صاحب الـ 34 عاما شارك مع فريقه منذ بداية الموسم في 18 مباراة وخلالهم تمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين.