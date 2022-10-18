نيمار يسخر من ترتيب فينيسيوس جونيور في الكرة الذهبية

سخر نيمار دا سيلفا لاعب منتخب البرازيل وباريس سان جيرمان من ترتيب مواطنه فينيسيوس جونيور في حفل الكرة الذهبية.

بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 كأفضل لاعب في العالم من مجلة "فرانس فوتبول" فيما جاء فينيسيوس جونيور في المركز الثامن.

وكتب نيمار عبر تويتر: "بنزيمة يستحق الجائزة. الآن بالنسبة لـ فينيسيوس جونيور المركز الثامن. هذا مستحيل يستحق أن يكون ضمن أول 3 على الأقل".

Benzema merecido 👏🏽👏🏽 craque!! Agora o Vini jr estar em 8 não dá 😂😂😂😂 Mínimo entre os 3 — Neymar Jr (@neymarjr) October 18, 2022

وحصد بنزيمة الجائزة متفوقا على الثنائي ساديو ماني لاعب منتخب السنغال وبايرن ميونيخ وكيفين دي بروين لاعب منتخب بلجيكا ومانشستر سيتي.

فينيسيوس جونيور قاد ريال مدريد خلال الموسم المنصرم للفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وخاض صاحب الـ22 عاما 52 مباراة خلال الموسم المنصرم وسجل 22 هدفا وصنع 20 آخرين بجميع المسابقات.