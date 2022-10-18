نيمار يسخر من ترتيب فينيسيوس جونيور في الكرة الذهبية

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 22:38

كتب : FilGoal

فينيسيوس ونيمار

سخر نيمار دا سيلفا لاعب منتخب البرازيل وباريس سان جيرمان من ترتيب مواطنه فينيسيوس جونيور في حفل الكرة الذهبية.

بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 كأفضل لاعب في العالم من مجلة "فرانس فوتبول" فيما جاء فينيسيوس جونيور في المركز الثامن.

وكتب نيمار عبر تويتر: "بنزيمة يستحق الجائزة. الآن بالنسبة لـ فينيسيوس جونيور المركز الثامن. هذا مستحيل يستحق أن يكون ضمن أول 3 على الأقل".

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وحصد بنزيمة الجائزة متفوقا على الثنائي ساديو ماني لاعب منتخب السنغال وبايرن ميونيخ وكيفين دي بروين لاعب منتخب بلجيكا ومانشستر سيتي.

فينيسيوس جونيور قاد ريال مدريد خلال الموسم المنصرم للفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وخاض صاحب الـ22 عاما 52 مباراة خلال الموسم المنصرم وسجل 22 هدفا وصنع 20 آخرين بجميع المسابقات.

نيمار دا سيلفا فينيسوس جونيور كريم بنزيمة
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