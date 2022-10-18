محمد عادل حكما لمواجهة الإسماعيلي ضد الأهلي

أعلن اتحاد الكرة طاقم تحكيم مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي في الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

ويقود محمد عادل طاقم تحكيم مواجهة الإسماعيلي ضد الأهلي.

ويستضيف ملعب برج العرب مواجهة الإسماعيلي ضد الأهلي في الجولة الافتتاحية.

وجاء طاقم التحكيم كالآتي:

حكم ساحة: محمد عادل

حكم مساعد 1: سمير جمال

حكم مساعد 2: يوسف البساطي

حكم رابع: أحمد جمال

حكم تقنية الفيديو: طارق مجدي

حكم الفيديو المساعد: مصطفى عطية

وأدار محمد عادل 20 مباراة سابقة للنادي الأهلي.

وحقق الأهلي الفوز في 14 منهم بينما تعادل خمس مرات وخسر في مباراة وحيدة.

أما الإسماعيلي فسبق وأدار محمد عادل 17 مباراة للفريق من قبل.

فاز الدراويش في ستة منهم وتعادل مرتين بينما خسر تسع مرات.

وفي الموسم الماضي أدار للإسماعيلي ست مباريات فاز الدراويش في مباراتين وتعادل مرة واحدة وخسر ثلاث مرات.

وأدار للأهلي أربع مباريات الموسم الماضي فاز في اثنين منهم وتعادل مثلهما.