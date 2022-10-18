قمر الدولة حكما لمباراة الزمالك وسموحة
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 22:14
كتب : FilGoal
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات اليوم الثاني للجولة الأولى للدوري المصري.
ويتولى نادر قمر الدولة إدارة مباراة الزمالك وسموحة التي تقام في ملعب المقاولون العرب.
وأدار نادر قمر الدولة مباراة واحدة للزمالك في دوري الموسم الماضي أمام مصر للمقاصة وانتهت بفوز الأبيض بخماسية دون رد.
بينما أدار مباراتين لسموحة أمام الاتحاد وانتهت بفوز الأزرق 5-2، وأمام الإسماعيلي وفاز أيضا الفريق السكندري بهدف.
ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب، وهشام الفلال حكما رابعا.
والثنائي حسام عزب وخالد حسين للفيديو.
أما مباراة إنبي وبيراميدز يديرها أمين عمر ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح وشريف عبد الله، وأحمد ناصر حكما رابعا.
والثنائي وائل فرحان وأحمد لطفي للفيديو.
نرشح لكم
مروان عطية: حققنا الأهم أسوان.. ومسؤوليتي أصبحت أكبر أحمد سامي: صلاح محسن يستطيع اللعب في 3 مراكز.. ومباراة الزمالك لن تكون سهلة مودي: نستحق التعادل.. وإيقاف القيد لن يؤثر علينا محمد عادل حكما لمواجهة الإسماعيلي ضد الأهلي ميدو جابر: تدربنا على كرة الهدف الأول بشكل جيد جدا أجندة الاتحاد السكندري - مواعيد مباريات زعيم الثغر حتى الجولة 29 من الدوري لموسم 22-23 بقميص سيراميكا من جديد.. ريان يسجل أول أهدافه في الدوري بعد غياب 473 يوما بامبو: عدم التوفيق حرمنا من الفوز على فاركو.. وجائزة رجل المباراة مهمة معنويا