قمر الدولة حكما لمباراة الزمالك وسموحة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 22:14

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - عبد الله جمعة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات اليوم الثاني للجولة الأولى للدوري المصري.

ويتولى نادر قمر الدولة إدارة مباراة الزمالك وسموحة التي تقام في ملعب المقاولون العرب.

وأدار نادر قمر الدولة مباراة واحدة للزمالك في دوري الموسم الماضي أمام مصر للمقاصة وانتهت بفوز الأبيض بخماسية دون رد.

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بينما أدار مباراتين لسموحة أمام الاتحاد وانتهت بفوز الأزرق 5-2، وأمام الإسماعيلي وفاز أيضا الفريق السكندري بهدف.

ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب، وهشام الفلال حكما رابعا.

والثنائي حسام عزب وخالد حسين للفيديو.

أما مباراة إنبي وبيراميدز يديرها أمين عمر ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح وشريف عبد الله، وأحمد ناصر حكما رابعا.

والثنائي وائل فرحان وأحمد لطفي للفيديو.

الزمالك سموحة فانتازي الدوري المصري
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