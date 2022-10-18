ميدو جابر: تدربنا على كرة الهدف الأول بشكل جيد جدا

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 22:04

كتب : FilGoal

هدف ميدو جابر - المصري × سيراميكا كليوباترا

شدد ميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا على أنه قد تدرب على لقطة الهدف الأول بشكل جيد جدا.

وسجل جابر الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا برأسية مستغلا ركلة ركنية نفذها محمد شكري على القائم القريب.

وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز على المصري بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري.

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وحصل ميدو جابر على جائزة رجل المباراة.

وقال جابر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "حققنا الفوز على فريق كبير والحمد لله كنا موفقين على مجهودنا الذي بذلناه".

وتابع "اللاعبون المتواجدون في النادي كبار جدا مثل جون إيبوكا ومحمد إبراهيم وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان وهذا يعطي ثقل للفريق وكنا موفقين لأننا نقاتل داخل الملعب".

وأتم "تدربنا على لطقة الهدف الأول؟ أي شيء نقوم به داخل الملعب نكون قد تدربنا عليه بشكل جيد جدا خلال فترة الإعداد وتمكنا من تطبيق ذلك في المباراة".

وتصدر سيراميكا كليوباترا الدوري بشكل مؤقت بعد الفوز على المصري بفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري الذي حقق الفوز على أسوان بهدف دون مقابل.

سيراميكا كليوباترا المصري الدوري المصري
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