أجندة الاتحاد السكندري - مواعيد مباريات زعيم الثغر حتى الجولة 29 من الدوري لموسم 22-23

أعلنت رابطة الأندية مواعيد مباريات الدوري حتى الجولة 29 من الدوري المصري لموسم 2022-2023.

واستهل الاتحاد السكندري مشواره في الدوري المصري بفوز أمام أسوان الصاعد حديثا إلى الدرجة الأولى.

وحصد زعيم الثغر الثلاث نقاط الأولى في بداية حملته في الدوري بهدف دون مقابل أمام أسوان على ملعب بتروسبورت.

وجاءت مباريات الاتحاد السكندري كالآتي:

الجولة الثانية | الاثنين 24 أكتوبر

الاتحاد السكندري x الداخلية - استاد الإسكندرية - 5 مساء

الجولة الثالثة | الجمعة 4 نوفمبر

الاتحاد السكندري x طلائع الجيش - ستاد الإسكندرية - 5 مساء

الجولة الرابعة | الثلاثاء 8 نوفمبر

الأهلي x الاتحاد السكندري - ستاد السلام - 7 مساء

الجولة الخامسة | الأربعاء 30 نوفمبر

الاتحاد السكندري x غزل المحلة - ستاد الإسكندرية - 7 مساء

الجولة السادسة | الخميس 8 ديسمير

فيوتشر x الاتحاد السكندري - ستاد السلام - 5 مساء

الجولة السابعة | الخميس 15 ديسمبر

الاتحاد السكندري x فاركو - ستاد الإسكندرية - 5 مساء

الجولة الثامنة | الاثنين 19 ديسمبر

سموحة x الاتحاد السكندري - ستاد الإسكندرية - 5 مساء

الجولة التاسعة | الجمعة 23 نوفمبر

الاتحاد السكندري x سيراميكا كليوباترا - ستاد الإسكندرية - 5 مساء

الجولة العاشرة | الثلاثاء 27 ديسمير

بيراميدز x الاتحاد السكندري - ستاد الدفاع الجوي - 5 مساء

الجولة الحادية عشر | الثلاثاء 2 يناير

الاتحاد السكندري x إنبي - ستاد الإسكندرية - 7 مساء

الجولة الثانية عشر | السبت 7 يناير

المصري x الاتحاد السكندري - ستاد برج العرب - 7 مساء

الجولة الثالثة عشر | الأربعاء 11 يناير

الاتحاد السكندري x الزمالك - ستاد برج العرب - 7 مساء

الجولة الرابعة عشر | الخميس 19 يناير

البنك الأهلي x الاتحاد السكندري - ستاد القاهرة - 5 مساء

الجولة الخامسة عشر | الاثنين 23 يناير

الاتحاد السكندري x حرس الحدود - ستاد الإسكندرية - 7 مساء

الجولة السادسة عشر | السبت 28 يناير

المقاولون العرب x الاتحاد السكندري - ستاد المقاولون العرب - 7 مساء

الجولة السابعة عشر | الأحد 5 فبراير

الاتحاد السكندري x الإسماعيلي - ستاد برج العرب - 5 مساء

الجولة الثامنة عشر | الخميس 9 فبراير

الاتحاد السكندري x أسوان - ستاد الإسكندرية - 6 مساء

الجولة التاسعة عشر | الاثنين 20 فبراير

الداخلية x الاتحاد السكندري - ستاد السويس الجديد - 5 مساء

الجولة العشرون | 27 فبراير

طلائع الجيش x الاتحاد السكندري - ستاد جهاز الرياضة العسكري - 7 مساء

الجولة الحادية والعشرون | 10 أو 11 مارس

الاتحاد السكندري x الأهلي - ستاد برج العرب - لم يتم تحديد التوقيت بعد

الجولة الثانية والعشرون | الخميس 16 مارس

غزل المحلة x الاتحاد السكندري - ستاد غزل المحلة - 5 مساء

الجولة الثالثة والعشرون | 5 أو 6 أبريل

الاتحاد السكندري x فيوتشر - ستاد الإسكندرية - 9 مساء

الجولة الرابعة والعشرون | الاثنين 10 أبريل

فاركو x الاتحاد السكندري - ستاد الإسكندرية - 9 مساء

الجولة الخامسة والعشرون | السبت 15 أبريل

الاتحاد السكندري x سموحة - ستاد الإسكندرية - 9 مساء

الجولة السادسة والعشرون | الأربعاء 19 أبريل

سيراميكا كليوباترا x الاتحاد السكندري - ستاد القاهرة - 9 مساء

الجولة السابعة والعشرون | الثلاثاء 25 أبريل

الاتحاد السكندري x بيراميدز - ستاد الإسكندرية - 4 عصرا

الجولة الثامنة والعشرون | الأربعاء 4 مايو

إنبي x الاتحاد السكندري - ستاد بتروسبورت - 4 عضرا

الجولة التاسعة والعشرون | الأحد 7 مايو

الاتحاد السكندري x المصري - ستاد برج العرب - 6 مساء