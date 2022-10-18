نتيجة الموسم الماضي مستمرة.. إشبيلية يتعادل أمام فالنسيا وجنون في الدقائق الأخيرة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 21:57

كتب : FilGoal

لاميلا - إشبيلية ضد فالنسيا

استمر التعادل بهدف لكل فريق بين إشبيلية وفالنسيا مثل الماضي بين الفريقين في الدوري الإسباني.

وخطف إشبيلية التعادل من فالنسيا ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري.

وكان الفريقان قد تعادلا بنفس النتيجة في الموسم الماضي بالدورين الأول والثاني من المسابقة.

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وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة أحداثا مثيرة بهدف تعادل ثم إنقاذ من على خط المرمى وطرد وإهدار ركلة جزاء.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن بينما إشبيلية في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط.

وافتتح فالنسيا التسجيل مبكرا في الدقيقة السادسة من المباراة ليتقدم الضيوف بالنتيجة التي حسمت الشوط الأول.

واستمر إشبيلية في الضغط الشوط الثاني بحثا عن هدف التعادل ودفع خورخي سامباولي برابع تبديلاته في الدقيقة 58 من أجل دعم الهجوم.

وأدرك البديل إيريك لاميلا التعادل لإشبيلية في الدقيقة 86 من المباراة.

واستمر جنون الدقائق الأخيرة عندما أنقذ خوسيه جايا هدفا محققا في الدقيقة 95 لإشبيلية من على خط المرمى.

وكاد فالنسيا أن يسجل هدفا قاتلا في الدقيقة 98 من هجمة مرتدة ولكن عرقل بابو جوميز، جاستن كلويفرت من حدود منطقة الجزاء ليحصل على بطاقة حمراء.

وبعد ثلاث دقائق تراجع الحكم عن قراره بعد اللجوء لتقنية الفيديو وألغى المخالفة واحتسب ركلة جزاء كما ألغى البطاقة الحمراء لجوميز وتم إشهارها في وجه كيكي سالاس المدافع الذي ارتكب ركلة الجزاء.

ووصلت الإثارة قمتها عندما نجح ياسين بونو لركلة جزاء من جايا لاعب فالنسيا.

ويحل إشبيلية ضيفا على ريال مدريد في الجولة الحادية عشر والمقرر إقامتها يوم السبت.

بينما فالنسيا يستضيف مايوركا في نفس الجولة.

الدوري الإسباني فالنسيا إشبيلية
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