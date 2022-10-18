بقميص سيراميكا من جديد.. ريان يسجل أول أهدافه في الدوري بعد غياب 473 يوما

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 21:52

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان - المصري × سيراميكا كليوباترا

عاد أحمد ياسر ريان للتسجيل في الدوري المصري بعد غياب 473 يوما.

ريان سجل الهدف الثالث لسيراميكا كليوباترا في مرمى المصري خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف دون مقابل وهي مباراته الاولى عقب العودة للدوري من جديد.

المهاجم الدولي كان قد سجل آخر أهدافه في الدوري المصري أمام أسوان يوم 2 يوليو 2021 عندما كان لاعبا في صفوف سيراميكا كليوباترا أيضا.، وخاض ريان مباراتين عقب في الدوري عقب مواجهة أسوان قبل أن يخرج للاحتراف.

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وفي موسمه الأخير في الدوري كان ريان قد سجل 15 هدفا وصنع آخر في 25 مباراة خاضهم.

ولعب صاحب الـ 24 عاما الموسم الماضي معارا لصفوف ألتاي التركي قبل أن يعود للأهلي وينتقل لسيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الماضية.

ووصل ريان لهدفه الـ 29 خلال مسيرته في الدوري المصري والهدف الـ 17 بقميص سيراميكا كليوباترا.

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