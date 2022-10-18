بامبو: عدم التوفيق حرمنا من الفوز على فاركو.. وجائزة رجل المباراة مهمة معنويا
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 21:49
كتب : FilGoal
يرى كريم بامبو أن عدم التوفيق حرم فريقه البنك الأهلي من الحصول على النقاط الثلاث في مواجهة فاركو.
وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب بترو سبورت.
وقال بامبو عبر أون تايم سبورتس: "لعبنا من أجل تحقيق الفوز ولكن لم يحالفنا التوفيق في اللحظات الأخيرة واستقبلنا هدف التعادل في وقت قاتل".
وأضاف "تعليمات مدرب الفريق خالد جلال كانت الضغط المتقدم واستغلال الأخطاء وهذا ما حدث في الهدف الأول".
وأكمل "الحصول على جائزة رجل المباراة تمنحني دفعة معنوية مهمة لتقديم أفضل ما لدي فيما هو قادم".
وفاز كريم بامبو بجائزة أفضل لاعب في مباراة البنك الأهلي وفاركو في الجولة الأولى من الدوري المصري.
وسجل كريم بامبو هدف البنك الأهلي في الدقيقة 17 من الشوط الأول بعد خطأ من محمد شيكا حارس فاركو.
وعدل أحمد مودي النتيجة من علامة الجزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
وقررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع المسابقات تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة اعتماد جائزة أفضل لاعب لكل مباراة في الدوري المصري.
على أن يتم تخصيص الجائزة من قبل شركة بريزنتيشن سبورت لأفضل لاعب عقب كل مباراة بالدوري الممتاز.