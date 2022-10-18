أحمد سامي: الفوز بثلاثية لن يتحقق في كل مباراة

شدد أحمد سامي مدرب سيراميكا كليوباترا على صعوبة مباراة المصري على الرغم من الفوز الكبير الذي حققه فريقه.

وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز على المصري بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وقال سامي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "النتيجة جيدة جدا بالنسبة لنا ولكن بالطبع وجدنا صعوبة كبيرة في المباراة لأن المصري فريق كبير ولديهم مدرب رائع، لم نكن نعرف كيف سيلعب المصري لأنهم قاموا بإبرام العديد من الصفقات ولكن ثبتنا طريقة لعب منذ فترة الإعداد وطبقناها اليوم وبعد 5 أيام سيكون لدينا مباراة صعبة أمام الزمالك".

وتابع "أشكر مجلس الإدارة لقد عملنا سويا من بعد نهاية الموسم وقد ساعدونا في عمل فترة إعداد جيدة وانتقالات جيدة".

وأضاف "مكسبنا بثلاثة أهداف لا يعني أننا سنفوز بنفس النتيجة في كل مباراة الأهم هو تجميع النقاط للوصول للمكانة التي نتمناها، اليوم حصلنا على ثلاث نقاط مهمة وهذا سيعطي حافزا إضافيا للمنضمين حديثا لكي يقدموا أفضل من ذلك".

وتصدر سيراميكا كليوباترا الدوري بشكل مؤقت بعد الفوز على المصري بفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري الذي حقق الفوز على أسوان بهدف دون مقابل.